Угорщина виявила, що Україна може отримати 20% нового бюджету ЄС
Київ • УНН
Угорщина проаналізувала пропозицію Єврокомісії щодо бюджету ЄС на 2028-2034 роки, заявивши, що Україна може отримати близько 20% коштів. Міністр Угорщини у справах Європи Янош Бок назвав це нераціональним.
У Будапешті вивчили пропозицію Європейської комісії щодо нового бюджету на 2028-2034 роки та скаржаться, що у контексті "долі" Украини, - це буцімто не раціонально.
Передає УНН із посиланням на Deutsche Welle.
Деталі
В Угорщині провели попередній аналіз і зробили висновок, що в рамках нового бюджету на 2028-2034 роки цієї пропозиції, Україна отримає близько 20 відсотків бюджету ЄС. Тобто не тільки кошти з Фонду України.
Це означає, що кожен п'ятий євро в бюджеті прямо чи опосередковано опиниться в Україні. Я не думаю, що це раціонально
Пояснення щодо розрахунків
Уряд Угорщини дійшов до висновків, що, крім 100 мільярдів євро з Фонду України, Київ користуватиметься Європейським фондом миру.
Суму цього фонду вже подвоєно до 31 млрд євро.
Більша частина цих коштів піде в Україну
Але Угорщина блокує цей фонд. Втім тут у профільного міністра з Угорщини є відповідь: Бока заявив, що тут мовляв ідеться не про практику, а "про пропозицію Єврокомісії".
Довідково
Згідно з розрахунками Будапешта, бюджет на оборонну промисловість збільшено вп'ятеро, при цьому одна з його головних цілей - підтримка України та української оборонної промисловості.
Більша частина і цих грошей теж піде в Україну, - підкреслив посадовець.
Він також зауважив, що дозволяє Зовнішньополітичний фонд ЄС Global Europe
Фонд дозволяє фінансувати проблеми, пов'язані з Україною.
Передбачається створення додаткової кредитної лінії, яка, по суті, є необмеженою можливістю з точки зору фінансування України за допомогою кредитів
Нагадаємо
Єврокомісія планує збільшити бюджет ЄС до €1,717 трлн на наступні 7 років, з яких €88 млрд можуть бути виділені на підтримку України.
ЄС має намір виділити:
- 522 мільярди євро на «конкурентоспроможність, процвітання та безпеку;
- 190 мільярдів євро на «Глобальну Європу», що включає допомогу розвитку та допомогу сусіднім країнам;
- 107 мільярдів євро на фонд, який покриває зарплати працівників ЄС;
- 88 мільярдів євро на фонд для допомоги Україні
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