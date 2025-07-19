Орбан погрожує заблокувати бюджет ЄС на 100 мільярдів євро для України

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, відомий своєю проросійською позицією, знову виступив із погрозами на адресу Європейського Союзу. Він заявив, що голосуватиме проти бюджету ЄС на 2028–2034 роки, у якому передбачено виділення 100 мільярдів євро на підтримку України. Про це інформує УНН з посиланням на публікацію Орбана у соціальній мережі Facebook.

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Віктор Орбан заявив, що не підтримає бюджет Євросоюзу, оскільки цей бюджет "направляє гроші угорців до України" та нищить угорських фермерів.

Я ніколи не прийму жодного бюджету ЄС, який відправляє гроші угорців до України. Я ніколи не прийму бюджету ЄС, який знищує угорських фермерів - написав угорський урядовець.

Крім того, він висловив побоювання, що новий бюджет Євросоюзу "зробить Угорщину вразливою для шантажу".

Я ніколи не погоджуся з тим, що ми, угорці, отримаємо належне нам фінансування лише тоді, коли підкоримося політиці Брюсселя щодо війни, імміграції та гендерної рівності - йдеться у дописі Орбана.

"Буде добре, якщо й у Брюсселі вивчать: угорська відповідь ніколи", - підсумував прем'єр-міністр Угорщини.

Нагадаємо

16 липня Європейська комісія представила пропозицію щодо бюджету ЄС на 2028-2034 роки у розмірі 2 трильйони євро. З цієї суми 100 мільярдів євро планується виділити для України на підтримку відновлення та шляху до членства в ЄС.

Франція підтримує пропозицію Єврокомісії щодо бюджету ЄС на 2028–2034 роки у майже 2 трильйони євро, посилаючись на загрози з боку Росії. Німеччина, Австрія, Фінляндія, Швеція та Нідерланди вважають такі витрати надмірними та вимагають ощадливішого підходу.

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