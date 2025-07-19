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Орбан погрожує заблокувати бюджет ЄС на 100 мільярдів євро для України

Київ • УНН

 • 1508 перегляди

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що голосуватиме проти бюджету ЄС на 2028–2034 роки, який передбачає виділення 100 мільярдів євро на підтримку України. Він мотивує це тим, що бюджет «направляє гроші угорців до України» та «знищує угорських фермерів».

Орбан погрожує заблокувати бюджет ЄС на 100 мільярдів євро для України

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, відомий своєю проросійською позицією, знову виступив із погрозами на адресу Європейського Союзу. Він заявив, що голосуватиме проти бюджету ЄС на 2028–2034 роки, у якому передбачено виділення 100 мільярдів євро на підтримку України. Про це інформує УНН з посиланням на публікацію Орбана у соціальній мережі Facebook.  

Деталі

Віктор Орбан заявив, що не підтримає бюджет Євросоюзу, оскільки цей бюджет "направляє гроші угорців до України" та нищить угорських фермерів.

Я ніколи не прийму жодного бюджету ЄС, який відправляє гроші угорців до України. Я ніколи не прийму бюджету ЄС, який знищує угорських фермерів

- написав угорський урядовець.

Крім того, він висловив побоювання, що новий бюджет Євросоюзу "зробить Угорщину вразливою для шантажу".

Я ніколи не погоджуся з тим, що ми, угорці, отримаємо належне нам фінансування лише тоді, коли підкоримося політиці Брюсселя щодо війни, імміграції та гендерної рівності

- йдеться у дописі Орбана.

"Буде добре, якщо й у Брюсселі вивчать: угорська відповідь ніколи", - підсумував прем'єр-міністр Угорщини.

Нагадаємо

16 липня Європейська комісія представила пропозицію щодо бюджету ЄС на 2028-2034 роки у розмірі 2 трильйони євро. З цієї суми 100 мільярдів євро планується виділити для України на підтримку відновлення та шляху до членства в ЄС.

Франція підтримує пропозицію Єврокомісії щодо бюджету ЄС на 2028–2034 роки у майже 2 трильйони євро, посилаючись на загрози з боку Росії. Німеччина, Австрія, Фінляндія, Швеція та Нідерланди вважають такі витрати надмірними та вимагають ощадливішого підходу.

Орбан не знає, де знаходиться Україна: в МЗС вирішили допомоги знайти17.07.25, 13:50 • 10730 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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