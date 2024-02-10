Оккупанты били по Одессе тремя волнами атак, четыре человека ранены - Гуменюк

В ночь на 10 февраля было три волны дроновых атак россиян по Одессе. Во время первой волны вражеская армия атаковала Одессу, во время второй - Подунавье. Выводы по третьей подводят, сообщила начальница пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона, передает УНН.

Детали

По ее словам, на Одессу направили девять беспилотников, все их сбили. Однако обломки повредили объект в припортовой инфраструктуре, один человек получил ранения. Во время атаки на Подунавье россияне тоже сосредоточились на припортовой инфраструктуре, травмировались три человека.

Информацию о двух волнах атак обработали: девятью беспилотниками была атакована Одесса и ее инфраструктура. Здесь удалось уничтожить все "шахеды", но обломками поврежден объект в припортовой инфраструктуре, один человек получил ранения. Далее события развивались стремительно и враг направил БпЛА уже на юг Одесской области - на Подунавье. Там тоже внимание концентрировалось на припортовой инфраструктуре, есть информация о трех раненых людях и еще одна волна продолжалась, и фактически только что отбилась, еще подводим итоги. начальница пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк

Начальница пресс-центра отметила, что работа противовоздушной обороны велась на максимальном уровне.

Дополнение

В Воздушных силах сообщили, что во время ночной атаки основными направлениями удара была Одесская и Харьковская области. Силы ПВО сбили 23 из 31 БпЛА типа Shahed-136/131.

В Одессе 44-летний получил осколочное ранение во время дроновой атаки