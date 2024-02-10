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Окупанти били по Одесі трьома хвилями атак, четверо людей поранені – Гуменюк

Окупанти били по Одесі трьома хвилями атак, четверо людей поранені – Гуменюк

Київ • УНН

 • 33179 перегляди

Три хвилі атак російських безпілотників на Одесу і Придунав'я 10 лютого призвели до поранення трьох людей і пошкодження портової інфраструктури, хоча засоби ППО збили всі дев'ять безпілотників у перших двох хвилях.

У ніч на 10 лютого було три хвилі дронових атак росіян по Одесі. Під час першої хвилі ворожа армія атакувала Одесу, під час другої — Подунавʼя. Висновки щодо третьої підбивають, повідомила начальниця пресцентру Сил оборони півдня Наталя Гуменюк в ефірі національного телемарафону, передає УНН.

Деталі

За її словами, на Одесу спрямували девʼять безпілотників, усі їх збили. Однак уламки пошкодили обʼєкт у припортовій інфраструктурі, одна людина отримала поранення. Під час атаки на Подунавʼя росіяни теж зосередились на припортовій інфраструктурі, травмувались три людини.

Інформацію про дві хвилі атак обробили: девʼятьма безпілотниками було атаковано Одесу та її інфраструктуру. Тут вдалось знищити всі "шахеди", але уламками пошкоджено обʼєкт у припортовій інфраструктурі, одна людина отримала поранення. Далі події розвивались стрімко і ворог спрямував БпЛА вже на південь Одещини — на Подунавʼя. Там теж увага концентрувалась на припортовій інфраструктурі, є інформація про трьох поранених людей і ще одна хвиля продовжувалась, і фактично щойно відбилась, ще підбиваємо підсумки.

начальниця пресцентру Сил оборони півдня Наталя Гуменюк

Начальниця пресцентру зазначила, що робота протиповітряної оборони велась на максимальному рівні.

Доповнення

У Повітряних силах повідомили, що під час нічної атаки основними напрямками удару була Одещина та Харківщина. Сили ППО збили 23 із 31 БпЛА типу Shahed-136/131.

В Одесі 44-річний отримав осколкове поранення під час дронової атаки09.02.24, 23:32 • 25915 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

Війна
nataliia-humeniukНаталія Гуменюк
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