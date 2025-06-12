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Очередная схема "пути" за границу: задержаны двое киевлян, которые переправляли призывников через границу со Словакией

Киев • УНН

 • 68 просмотра

В Киеве задержали двух человек, которые за 13 тыс. евро обещали переправить призывников через границу со Словакией. Злоумышленники планировали довезти уклонистов до Закарпатья.

Очередная схема "пути" за границу: задержаны двое киевлян, которые переправляли призывников через границу со Словакией

Желающим выехать обещали перевезти в Закарпатье и пешком перевести через границу. Цена услуги - 13 тыс. евро. Передает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.

Детали

В столице задержаны двое мужчин, которые переправляли призывников через границу в обход пунктов пропуска. По данным следствия, организовали противоправную схему двое безработных местных жителей, 33 и 63 лет.

Дельцы подыскивали среди своих знакомых желающих избежать мобилизации и предлагали мужчинам на собственной машине доставить их в Мукачево, Закарпатской области.

Что предлагалось "клиентам" дальше? Речь шла об организации встречи с проводниками. Последние якобы помогли бы пройти сквозь лес в Словакию без препятствий, обойдя контрольно-пропускные пункты.

Относительно финансирования "схемы". По данным следствия, деньги нужно было передать подозреваемым двумя частями – сначала аванс в размере 1 тыс. евро, а уже непосредственно перед поездкой в Закарпатье остальное.

Дельцов обнаружили правоохранители

Нарушители задержаны в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, именно во время их встречи с одним из "клиентов", от которого они получили средства

- передает пресс-служба прокуратуры.

В настоящее время подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внести залог. Следственные действия в уголовном производстве продолжаются. Досудебное расследование проводят следователи Святошинского УП ГУ НП в городе Киеве при оперативном сопровождении сотрудников ГУ СБУ в городе Киеве и Киевской области.

Напомним

Депутата Закарпатского облсовета подозревают в организации схемы незаконного пересечения границы для мужчин призывного возраста.

В Закарпатской области задержали преступную группу из 6 человек, которые переправляли уклонистов за границу.

Количество уголовных производств по ст. 332 УК возросло в разы после начала полномасштабного вторжения. Схемы связаны с противоправным вывозом военнообязанных за границу, для организаторов и участников схем наступает уголовная ответственность

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Криминал и ЧП
Закарпатская область
Служба безопасности Украины
Словакия
Мукачево
Киев
Tesla
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