Чергова схема "шляху" за кордон: затримано двох киян, які переправляли призовників через кордон зі Словаччиною
Київ • УНН
У Києві затримали двох осіб, які за 13 тис. євро обіцяли переправити призовників через кордон зі Словаччиною. Зловмисники планували довезти ухилянтів до Закарпаття.
Охочим виїхати обіцяли перевезти до Закарпаття та пішки перевести через кордон. Ціна послуги - 13 тис. євро. Передає УНН із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.
Деталі
У столиці затримано двох чоловіків, які переправляли призовників через кордон в обхід пунктів пропуску. За даними слідства, організували протиправну схему двоє безробітних місцевих мешканців, 33 та 63 років.
Ділки підшукували серед своїх знайомих бажаючих уникнути мобілізації й пропонували чоловікам власною автівкою доставити їх до Мукачева, Закарпатської області.
Що пропонувалось "клієнтам" далі? Ішлося про організацію зустрічі з провідниками. Останні нібито допомогли би пройти крізь ліс до Словаччини без перешкод, обійшовши контрольно–пропускні пункти.
Щодо фінансування "схеми". За даними слідства, гроші потрібно було передати підозрюваним двома частинами – спочатку аванс в розмірі 1 тис. євро, а вже безпосередньо перед поїздкою до Закарпаття решту.
Ділків виявили правоохоронці
Порушників затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, саме під час їх зустрічі з одним із "клієнтів" від якого вони отримали кошти
На даний час підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внести заставу. Слідчі дії у кримінальному провадженні тривають. Досудове розслідування проводять слідчі Святошинського УП ГУ НП у місті Києві за оперативного супроводження співробітників ГУ СБУ у місті Києві та Київській області.
Нагадаємо
Депутата Закарпатської облради підозрюють в організації схеми незаконного перетину кордону для чоловіків призовного віку.
У Закарпатській області затримали злочинну групу з 6 осіб, які переправляли ухилянтів за кордон.
Кількість кримінальних проваджень за ст. 332 КК зросла в рази після початку повномасштабного вторгнення. Схеми повʼязані із протиправним вивезенням військовозобовʼязаних за кордон, для організаторів і учасників схем наступає кримінальна відповідальність