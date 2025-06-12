Чергова схема "шляху" за кордон: затримано двох киян, які переправляли призовників через кордон зі Словаччиною

Охочим виїхати обіцяли перевезти до Закарпаття та пішки перевести через кордон. Ціна послуги - 13 тис. євро. Передає УНН із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

Деталі

У столиці затримано двох чоловіків, які переправляли призовників через кордон в обхід пунктів пропуску. За даними слідства, організували протиправну схему двоє безробітних місцевих мешканців, 33 та 63 років.

Ділки підшукували серед своїх знайомих бажаючих уникнути мобілізації й пропонували чоловікам власною автівкою доставити їх до Мукачева, Закарпатської області.

Що пропонувалось "клієнтам" далі? Ішлося про організацію зустрічі з провідниками. Останні нібито допомогли би пройти крізь ліс до Словаччини без перешкод, обійшовши контрольно–пропускні пункти.

Щодо фінансування "схеми". За даними слідства, гроші потрібно було передати підозрюваним двома частинами – спочатку аванс в розмірі 1 тис. євро, а вже безпосередньо перед поїздкою до Закарпаття решту.

Ділків виявили правоохоронці

Порушників затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, саме під час їх зустрічі з одним із "клієнтів" від якого вони отримали кошти - передає пресслужба прокуратури.

На даний час підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внести заставу. Слідчі дії у кримінальному провадженні тривають. Досудове розслідування проводять слідчі Святошинського УП ГУ НП у місті Києві за оперативного супроводження співробітників ГУ СБУ у місті Києві та Київській області.

Нагадаємо

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Кількість кримінальних проваджень за ст. 332 КК зросла в рази після початку повномасштабного вторгнення. Схеми повʼязані із протиправним вивезенням військовозобовʼязаних за кордон, для організаторів і учасників схем наступає кримінальна відповідальність