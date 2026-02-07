$43.140.00
Зеленский провел селектор после массированного удара рф: в Украине значительные отключения света
7 февраля, 10:29 • 12993 просмотра
СБУ поразила российский завод, производящий компоненты топлива для вражеских ракет Х-55 и Х-101PhotoVideo
Эксклюзив
7 февраля, 10:00 • 13781 просмотра
Минус 2 трлн долларов с октября: что сломало биткоин и началась ли новая крипто-кризис
Эксклюзив
7 февраля, 06:00 • 18774 просмотра
"Радостный момент": отец и тренер скелетониста и знаменосца Владислава Гераскевича о впечатлениях от церемонии открытия Олимпиады-2026, поддержке Украины и амбициях команды
Эксклюзив
6 февраля, 16:55 • 32022 просмотра
Санкции сильно бьют по рф, но кремль не останавливается: Уполномоченный Президента Украины по вопросам санкций рассказал, как работает давление Запада
Эксклюзив
6 февраля, 16:00 • 44851 просмотра
Компьютерные очки: реальная защита или удачный маркетинг
6 февраля, 14:58 • 39522 просмотра
В НБУ не исключают, что после отопительного сезона вырастут тарифы на свет и другие коммунальные услуги
6 февраля, 14:54 • 30982 просмотра
Запрет на морские поставки нефти, новые баны на импорт металлов, теневой флот и банки: в ЕС представили 20-й пакет санкций против рф
Эксклюзив
6 февраля, 14:41 • 43753 просмотра
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалистыPhoto
6 февраля, 12:09 • 16107 просмотра
Зеленский считает неудовлетворительной работу Воздушных сил в некоторых регионах: обсудил решения для улучшения сбития "шахедов"
Обстрелы Днепропетровщины 7 февраля: среди раненых дети и масштабные разрушения гражданской инфраструктуры

Киев • УНН

 • 20 просмотра

российские войска обстреляли два района Днепропетровщины 7 февраля, ранив шестерых человек, включая детей. Зафиксированы значительные повреждения жилого сектора и социальных объектов.

Обстрелы Днепропетровщины 7 февраля: среди раненых дети и масштабные разрушения гражданской инфраструктуры

В течение дня российские войска нанесли удары по двум районам Днепропетровской области, применяя артиллерию и авиацию. В результате вражеских атак зафиксированы ранения среди гражданского населения и значительные повреждения жилого сектора и социальных объектов. Об этом сообщает ГСЧС, пишет УНН.

Детали

В Синельниковском районе из-за обстрелов пострадали шесть человек. Среди раненых – 4-летний мальчик и 17-летний юноша, которым оказывается необходимая медицинская помощь. В частном секторе возникли пожары, которые оперативно ликвидировали спасатели ГСЧС.

Атака рф на Днепр: повреждено коммунальное предприятие и автотранспорт07.02.26, 11:44 • 3294 просмотра

В результате ударов один частный дом уничтожен полностью, еще несколько зданий получили существенные повреждения. На местах попаданий продолжают работать профильные службы для фиксации последствий очередного военного преступления РФ.

Разрушения в Никопольском районе

Никопольщина снова оказалась под массированным огнем агрессора. В районе повреждены шесть многоквартирных и четыре частных дома, а также хозяйственные постройки. Кроме жилого фонда, под удар попали объекты гражданской инфраструктуры: ветеринарная клиника, кафе и отделение банка.

Особые разрушения получили образовательные учреждения – повреждены две школы. К счастью, информации о погибших в этом районе пока нет. Ситуация в области остается напряженной из-за угрозы повторных обстрелов.

российские оккупанты обстреляли Херсон 7 февраля: есть раненые07.02.26, 15:18 • 2890 просмотров

Степан Гафтко

Война в Украине
Недвижимость
Военное положение
Война в Украине
Днепропетровская область
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям