Обстрелы Днепропетровщины 7 февраля: среди раненых дети и масштабные разрушения гражданской инфраструктуры
российские войска обстреляли два района Днепропетровщины 7 февраля, ранив шестерых человек, включая детей. Зафиксированы значительные повреждения жилого сектора и социальных объектов.
В течение дня российские войска нанесли удары по двум районам Днепропетровской области, применяя артиллерию и авиацию. В результате вражеских атак зафиксированы ранения среди гражданского населения и значительные повреждения жилого сектора и социальных объектов. Об этом сообщает ГСЧС, пишет УНН.
Детали
В Синельниковском районе из-за обстрелов пострадали шесть человек. Среди раненых – 4-летний мальчик и 17-летний юноша, которым оказывается необходимая медицинская помощь. В частном секторе возникли пожары, которые оперативно ликвидировали спасатели ГСЧС.
В результате ударов один частный дом уничтожен полностью, еще несколько зданий получили существенные повреждения. На местах попаданий продолжают работать профильные службы для фиксации последствий очередного военного преступления РФ.
Разрушения в Никопольском районе
Никопольщина снова оказалась под массированным огнем агрессора. В районе повреждены шесть многоквартирных и четыре частных дома, а также хозяйственные постройки. Кроме жилого фонда, под удар попали объекты гражданской инфраструктуры: ветеринарная клиника, кафе и отделение банка.
Особые разрушения получили образовательные учреждения – повреждены две школы. К счастью, информации о погибших в этом районе пока нет. Ситуация в области остается напряженной из-за угрозы повторных обстрелов.
