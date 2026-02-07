Обстріли Дніпропетровщини 7 лютого: серед поранених діти та масштабні руйнування цивільної інфраструктури
російські війська обстріляли два райони Дніпропетровщини 7 лютого, поранивши шістьох людей, включаючи дітей. Зафіксовано значні пошкодження житлового сектору та соціальних об'єктів.
Протягом дня російські війська завдали ударів по двох районах Дніпропетровської області, застосовуючи артилерію та авіацію. Внаслідок ворожих атак зафіксовано поранення серед цивільного населення та значні пошкодження житлового сектору та соціальних об’єктів. Про це повідомляє ДСНС, пише УНН.
Деталі
У Синельниківському районі через обстріли постраждали шестеро людей. Серед поранених – 4-річний хлопчик та 17-річний юнак, яким надається необхідна медична допомога. У приватному секторі виникли пожежі, які оперативно ліквідували рятувальники ДСНС.
Внаслідок ударів один приватний будинок знищений вщент, ще декілька будівель зазнали суттєвих пошкоджень. На місцях влучань продовжують працювати профільні служби для фіксації наслідків чергового воєнного злочину рф.
Руйнування у Нікопольському районі
Нікопольщина знову опинилася під масованим вогнем агресора. У районі пошкоджені шість багатоквартирних та чотири приватні будинки, а також господарські споруди. Окрім житлового фонду, під удар потрапили об’єкти цивільної інфраструктури: ветеринарна клініка, кафе та відділення банку.
Особливих руйнувань зазнали освітні заклади – пошкоджено дві школи. На щастя, інформації про загиблих у цьому районі наразі немає. Ситуація в області залишається напруженою через загрозу повторних обстрілів.
