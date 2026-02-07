$43.140.00
Зеленський провів селектор після масованого удару рф: в Україні значні відключення світла
7 лютого, 10:29 • 13201 перегляди
СБУ уразила російський завод, який виготовляє компоненти пального для ворожих ракет Х-55 і Х-101PhotoVideo
Ексклюзив
7 лютого, 10:00 • 13923 перегляди
Мінус 2 трлн доларів з жовтня: що зламало біткоїн і чи почалась нова криптокриза
Ексклюзив
7 лютого, 06:00 • 18914 перегляди
"Радісний момент": батько і тренер скелетоніста та прапороносця Владислава Гераскевича про враження від церемонії відкриття Олімпіади-2026, підтримку України та амбіції команди
Ексклюзив
6 лютого, 16:55 • 32131 перегляди
Санкції сильно б’ють по рф, але кремль не зупиняється: Уповноважений Президента України з питань санкцій розповів як працює тиск Заходу
Ексклюзив
6 лютого, 16:00 • 44949 перегляди
Комп’ютерні окуляри: реальний захист чи вдалий маркетинг
6 лютого, 14:58 • 39631 перегляди
У НБУ не виключають, що після опалювального сезону зростуть тарифи на світло та інші компослуги
6 лютого, 14:54 • 31022 перегляди
Заборона на морські поставки нафти, нові бани на імпорт металів, тіньовий флот і банки: у ЄС представили 20-й пакет санкцій проти рф
Ексклюзив
6 лютого, 14:41 • 43862 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
6 лютого, 12:09 • 16122 перегляди
Зеленський вважає незадовільною роботу Повітряних сил у деяких регіонах: обговорив рішення для покращення збиття "шахедів"
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Обстріли Дніпропетровщини 7 лютого: серед поранених діти та масштабні руйнування цивільної інфраструктури

Київ • УНН

 • 196 перегляди

російські війська обстріляли два райони Дніпропетровщини 7 лютого, поранивши шістьох людей, включаючи дітей. Зафіксовано значні пошкодження житлового сектору та соціальних об'єктів.

Обстріли Дніпропетровщини 7 лютого: серед поранених діти та масштабні руйнування цивільної інфраструктури

Протягом дня російські війська завдали ударів по двох районах Дніпропетровської області, застосовуючи артилерію та авіацію. Внаслідок ворожих атак зафіксовано поранення серед цивільного населення та значні пошкодження житлового сектору та соціальних об’єктів. Про це повідомляє ДСНС, пише УНН.

Деталі

У Синельниківському районі через обстріли постраждали шестеро людей. Серед поранених – 4-річний хлопчик та 17-річний юнак, яким надається необхідна медична допомога. У приватному секторі виникли пожежі, які оперативно ліквідували рятувальники ДСНС.

Атака рф на Дніпро: пошкоджено комунальне підприємство та автотранспорт07.02.26, 11:44 • 3316 переглядiв

Внаслідок ударів один приватний будинок знищений вщент, ще декілька будівель зазнали суттєвих пошкоджень. На місцях влучань продовжують працювати профільні служби для фіксації наслідків чергового воєнного злочину рф.

Руйнування у Нікопольському районі

Нікопольщина знову опинилася під масованим вогнем агресора. У районі пошкоджені шість багатоквартирних та чотири приватні будинки, а також господарські споруди. Окрім житлового фонду, під удар потрапили об’єкти цивільної інфраструктури: ветеринарна клініка, кафе та відділення банку.

Особливих руйнувань зазнали освітні заклади – пошкоджено дві школи. На щастя, інформації про загиблих у цьому районі наразі немає. Ситуація в області залишається напруженою через загрозу повторних обстрілів.

російські окупанти обстріляли Херсон 7 лютого: є поранені07.02.26, 15:18 • 2932 перегляди

Степан Гафтко

Війна в Україні
Нерухомість
Воєнний стан
Війна в Україні
Дніпропетровська область
Державна служба України з надзвичайних ситуацій