Обмен международным опытом помогает Украине формировать политику ответственной игры: первые результаты

Фото: Shutterstock

Она поможет Украине внедрить практики, которые продуктивно работают в Европе. Инициатива реализуется при поддержке компании FAVBET.

Проект предусматривает осуществление рабочих визитов в страны-члены ЕС с целью обмена опытом в сфере ответственной игры. Украинские специалисты определили страны, которые могут стать ориентиром. Внимание привлекли Литва, Латвия, Эстония, Польша, Чехия, Франция, Швеция, Дания, Румыния и Хорватия. Там уже есть рабочие решения, которые показали свою эффективность.

Сейчас устанавливаются связи с местными регуляторами, центрами ответственной игры и даже медицинскими учреждениями, чтобы получить как можно больше от этого опыта. Иностранные эксперты получили письма и предложения о сотрудничестве от RGC. Центр старается сделать так, чтобы сотрудничество принесло максимум пользы.

В планах исследовательской группы — первые рабочие визиты в Литву осенью и в Швецию в ноябре. Параллельно продолжается мониторинг ключевых событий в этой сфере. Ведется активная подготовка к участию в международном саммите SBC Summit Lisbon 2025, который состоится в португальской столице с 16 по 18 сентября 2025 года.

Частью экспертных групп, которые присоединятся к визитам, являются украинские госструктуры.

В Центре ответственной игры говорят, что главная цель проекта — разработка общегосударственной программы борьбы с игроманией. План охватывает несколько направлений: изменения в законодательстве, запуск новых сервисов, развитие сети поддержки и подготовку специалистов.

Компания FAVBET поддерживает усилия RGC по внедрению международных практик ответственной игры и подходов, которые ставят на первое место заботу об игроках. Ранее компания стала главным меценатом первого национального исследования игровой зависимости и комплексного проекта по внедрению социальных услуг. Утвержденный в рамках этой инициативы государственный стандарт сегодня успешно применяют в центре "Пространство жизни", где оказывается поддержка игрокам с проявлениями лудомании и их семьям.

"Мы понимаем, что формирование ответственного отношения к игре — длительный процесс, который требует системности. Поддержка международных инициатив помогает Украине внедрять действенные решения и повышать уровень безопасности в сфере азартных игр", — отметили в FAVBET.