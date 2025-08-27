Обмен международным опытом помогает Украине формировать политику ответственной игры: первые результаты

$41.400.03
48.270.21
ukenru
12:47 • 10692 просмотра
Уход за автомобилем осенью: что нужно знать
12:29 • 10312 просмотра
С завтрашнего дня мужчины в возрасте от 18 до 22 лет включительно могут выезжать за границу - постановление правительства
12:09 • 2108 просмотра
Украина готовится к осеннему всплеску COVID-19: прогнозируют ли в Минздраве локдаун
11:13 • 11742 просмотра
В Харьковской области у рф нет успехов для продвижения вглубь Украины - Демченко
Эксклюзив
11:12 • 13162 просмотра
Эксперт о деле Магамедрасулова: заявления активистов нельзя противопоставлять следствию, которое идет в рамках процессуального кодекса
07:59 • 21367 просмотра
рф ночью атаковала энергетику в шести областях - Минэнерго
07:35 • 58469 просмотра
Как без стресса вернуться к работе после отпуска: 7 проверенных советов
27 августа, 01:39 • 56490 просмотра
Спецпредставитель президента США сообщил, хочет ли Путин завершить войну в Украине
26 августа, 16:15 • 107756 просмотра
Правительство разрешило выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет
26 августа, 14:13 • 76811 просмотра
Магнитные бури в сентябре 2025: даты и советы для метеочувствительных
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+22°
3.7м/с
37%
751мм
Популярные новости
Президент Финляндии призывает бить по российской военной машине27 августа, 05:54 • 33777 просмотра
Ливан представит план по разоружению "Хезболлы" уже на этой неделе - Reuters27 августа, 06:24 • 31723 просмотра
Жена Брюса Уиллиса рассказала о «самом сложном решении», которое ей пришлось принять в отношении мужа08:14 • 37670 просмотра
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси09:12 • 18381 просмотра
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto09:48 • 17687 просмотра
публикации
Уход за автомобилем осенью: что нужно знать12:47 • 10688 просмотра
Как без стресса вернуться к работе после отпуска: 7 проверенных советов07:35 • 58463 просмотра
Президенту направлены на подпись законы о Defence City: откроются ли новые перспективы для украинской оборонной промышленности и авиации?
Эксклюзив
26 августа, 17:12 • 75906 просмотра
Вкусные и питательные блюда из картофеля: топ рецептов для каждого столаPhoto26 августа, 14:05 • 72925 просмотра
Испытание на прочность: как украинская авиация остается конкурентоспособной в условиях войны
Эксклюзив
26 августа, 12:42 • 157766 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Юлия Свириденко
Дональд Туск
Алексей Гончаренко
Нарендра Моди
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Польша
Венгрия
Реклама
УНН Lite
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений12:36 • 6240 просмотра
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto09:48 • 17991 просмотра
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси09:12 • 18740 просмотра
Жена Брюса Уиллиса рассказала о «самом сложном решении», которое ей пришлось принять в отношении мужа08:14 • 38416 просмотра
Тейлор Свифт и Трэвис Келси объявили о помолвке после двух лет отношенийPhoto26 августа, 17:52 • 27376 просмотра
Актуальное
Нефть
Беспилотный летательный аппарат
COVID-19
Боеприпасы
ТикТок

Обмен международным опытом помогает Украине формировать политику ответственной игры: первые результаты

Киев • УНН

 • 192 просмотра

С марта по июль 2025 года команда «Центра ответственной игры» (Responsible Gambling Center, RGC) работала над подготовительным этапом реализации большой программы международного обмена опытом по формированию политики ответственной игры.

Обмен международным опытом помогает Украине формировать политику ответственной игры: первые результаты
Фото: Shutterstock

Она поможет Украине внедрить практики, которые продуктивно работают в Европе. Инициатива реализуется при поддержке компании FAVBET.

Проект предусматривает осуществление рабочих визитов в страны-члены ЕС с целью обмена опытом в сфере ответственной игры. Украинские специалисты определили страны, которые могут стать ориентиром. Внимание привлекли Литва, Латвия, Эстония, Польша, Чехия, Франция, Швеция, Дания, Румыния и Хорватия. Там уже есть рабочие решения, которые показали свою эффективность.

Сейчас устанавливаются связи с местными регуляторами, центрами ответственной игры и даже медицинскими учреждениями, чтобы получить как можно больше от этого опыта. Иностранные эксперты получили письма и предложения о сотрудничестве от RGC. Центр старается сделать так, чтобы сотрудничество принесло максимум пользы.

Фото: Shutterstock
Фото: Shutterstock

В планах исследовательской группы — первые рабочие визиты в Литву осенью и в Швецию в ноябре. Параллельно продолжается мониторинг ключевых событий в этой сфере. Ведется активная подготовка к участию в международном саммите SBC Summit Lisbon 2025, который состоится в португальской столице с 16 по 18 сентября 2025 года.

Частью экспертных групп, которые присоединятся к визитам, являются украинские госструктуры.

В Центре ответственной игры говорят, что главная цель проекта — разработка общегосударственной программы борьбы с игроманией. План охватывает несколько направлений: изменения в законодательстве, запуск новых сервисов, развитие сети поддержки и подготовку специалистов.

Компания FAVBET поддерживает усилия RGC по внедрению международных практик ответственной игры и подходов, которые ставят на первое место заботу об игроках. Ранее компания стала главным меценатом первого национального исследования игровой зависимости и комплексного проекта по внедрению социальных услуг. Утвержденный в рамках этой инициативы государственный стандарт сегодня успешно применяют в центре "Пространство жизни", где оказывается поддержка игрокам с проявлениями лудомании и их семьям.

"Мы понимаем, что формирование ответственного отношения к игре — длительный процесс, который требует системности. Поддержка международных инициатив помогает Украине внедрять действенные решения и повышать уровень безопасности в сфере азартных игр", — отметили в FAVBET.

Лилия Подоляк

ОбществоЗдоровье
благотворительность
Латвия
Европейский Союз
Дания
Франция
Литва
Швеция
Чешская Республика
Хорватия
Лиссабон
Румыния
Эстония
Украина
Польша