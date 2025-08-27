$41.400.03
Догляд на автівкою восени: що потрібно знати
Відзавтра чоловіки віком від 18 до 22 років включно можуть виїжджати за кордон - постанова уряду
Україна готується до осіннього сплеску COVID-19: чи прогнозують у МОЗ локдаун
На Харківщині у рф немає успіхів для просування вглиб України - Демченко
Експерт про справу Магамедрасулова: заяви активістів не можна протиставляти слідству, яке йде в рамках процесуального кодексу
рф уночі атакувала енергетику у шести областях - Міненерго
Як без стресу повернутися до роботи після відпустки: 7 перевірених порад
Cпецпредставник президента США повідомив, чи хоче путін завершити війну в Україні
Уряд дозволив виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років
Магнітні бурі у вересні 2025: дати та поради для метеочутливих
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Обмін міжнародним досвідом допомагає Україні формувати політику відповідальної гри: перші результати

Від березня до липня 2025 року команда «Центру відповідальної гри» (Responsible Gambling Center, RGC) працювала над підготовчим етапом реалізації великої програми міжнародного обміну досвідом щодо формування політики відповідальної гри.

Обмін міжнародним досвідом допомагає Україні формувати політику відповідальної гри: перші результати
Фото: Shutterstock

Вона допоможе Україні впровадити практики, які продуктивно працюють в Європі. Ініціатива реалізується за підтримки компанії FAVBET.

Проєкт передбачає здійснення робочих візитів до країн-членів ЄС з метою обміну досвідом в сфері відповідальної гри. Українські фахівці визначили країни, котрі можуть стати орієнтиром.  Увагу привернули Литва, Латвія, Естонія, Польща, Чехія, Франція, Швеція, Данія, Румунія та Хорватія. Там вже є робочі рішення, які показали свою ефективність.

Зараз встановлюються зв'язки з місцевими регуляторами, центрами відповідальної гри і навіть медичними закладами, щоб отримати якомога більше від цього досвіду. Іноземні експерти отримали листи та пропозиції про співпрацю від RGC. Центр намагається зробити так, аби співпраця принесла максимум користі.

Фото: Shutterstock
Фото: Shutterstock

У планах дослідницької групи — перші робочі візити до Литви восени та до Швеції у листопаді. Паралельно триває моніторинг ключових подій у цій сфері. Ведеться активна підготовка до участі у міжнародному саміті SBC Summit Lisbon 2025, який відбудеться у португальській столиці з 16 по 18 вересня 2025 року.

Частиною експертних груп, які долучаться до візитів є українські держструктури. 

У Центрі відповідальної гри кажуть, що головна мета проєкту — розробка загальнодержавної програми боротьби з ігроманією. План охоплює кілька напрямів: зміни в законодавстві, запуск нових сервісів, розвиток мережі підтримки та підготовку фахівців.

Компанія FAVBET підтримує зусилля RGC у впровадженні міжнародних практик відповідальної гри та підходів, що ставлять на перше місце турботу про гравців. Раніше компанія стала головним меценатом першого національного дослідження ігрової залежності та комплексного проєкту з впровадження соціальних послуг. Затверджений у рамках цієї ініціативи державний стандарт сьогодні успішно застосовують у центрі "Простір життя", де надається підтримка гравцям з проявами лудоманії та їх родинам.

"Ми розуміємо, що формування відповідального ставлення до гри — тривалий процес, який потребує системності. Підтримка міжнародних ініціатив допомагає Україні запроваджувати дієві рішення та підвищувати рівень безпеки у сфері азартних ігор", — зазначили у FAVBET.

Лілія Подоляк

СуспільствоЗдоров'я
благодійність
Латвія
Європейський Союз
Данія
Франція
Литва
Швеція
Чехія
Хорватія
Лісабон
Румунія
Естонія
Україна
Польща