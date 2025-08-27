Обмін міжнародним досвідом допомагає Україні формувати політику відповідальної гри: перші результати

Фото: Shutterstock

Вона допоможе Україні впровадити практики, які продуктивно працюють в Європі. Ініціатива реалізується за підтримки компанії FAVBET.

Проєкт передбачає здійснення робочих візитів до країн-членів ЄС з метою обміну досвідом в сфері відповідальної гри. Українські фахівці визначили країни, котрі можуть стати орієнтиром. Увагу привернули Литва, Латвія, Естонія, Польща, Чехія, Франція, Швеція, Данія, Румунія та Хорватія. Там вже є робочі рішення, які показали свою ефективність.

Зараз встановлюються зв'язки з місцевими регуляторами, центрами відповідальної гри і навіть медичними закладами, щоб отримати якомога більше від цього досвіду. Іноземні експерти отримали листи та пропозиції про співпрацю від RGC. Центр намагається зробити так, аби співпраця принесла максимум користі.

Фото: Shutterstock

У планах дослідницької групи — перші робочі візити до Литви восени та до Швеції у листопаді. Паралельно триває моніторинг ключових подій у цій сфері. Ведеться активна підготовка до участі у міжнародному саміті SBC Summit Lisbon 2025, який відбудеться у португальській столиці з 16 по 18 вересня 2025 року.

Частиною експертних груп, які долучаться до візитів є українські держструктури.

У Центрі відповідальної гри кажуть, що головна мета проєкту — розробка загальнодержавної програми боротьби з ігроманією. План охоплює кілька напрямів: зміни в законодавстві, запуск нових сервісів, розвиток мережі підтримки та підготовку фахівців.

Компанія FAVBET підтримує зусилля RGC у впровадженні міжнародних практик відповідальної гри та підходів, що ставлять на перше місце турботу про гравців. Раніше компанія стала головним меценатом першого національного дослідження ігрової залежності та комплексного проєкту з впровадження соціальних послуг. Затверджений у рамках цієї ініціативи державний стандарт сьогодні успішно застосовують у центрі "Простір життя", де надається підтримка гравцям з проявами лудоманії та їх родинам.

"Ми розуміємо, що формування відповідального ставлення до гри — тривалий процес, який потребує системності. Підтримка міжнародних ініціатив допомагає Україні запроваджувати дієві рішення та підвищувати рівень безпеки у сфері азартних ігор", — зазначили у FAVBET.