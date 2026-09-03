Новый антирекорд: из-за воздушных тревог в августе ТРЦ не работали более 20% рабочего времени

Доля продолжительности воздушных тревог в течение времени работы ТЦ в августе превысила рекорд прошлого месяца и достигла 21,8%. Об этом сообщает Украинский совет торговых центров (УСТЦ), информирует УНН.

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Отмечается, что год назад этот показатель составлял 9,4%, месяц назад — 20,1%. При этом по сравнению с июлем выросли все отслеживаемые показатели: количество тревог, количество тревог в рабочее время ТЦ, продолжительность тревог, продолжительность тревог в рабочее время ТЦ.

Пятёрка регионов, в которых чаще всего звучали воздушные тревоги во временном интервале 10:00–21:00, в целом не изменилась. По итогам августа она выглядит так: Донецкая обл. (82,0%), Сумская обл. (76,4%), Запорожская обл. (71,4%), Харьковская обл. (60,3%), Черниговская обл. (40,1%). Наибольший рост показателей в течение месяца ощутили Киев и Киевская область — говорится в сообщении.

Указывается, что в среднем по Украине время вынужденного простоя ТЦ из-за воздушных тревог достигло 166,8 рабочих дня с начала полномасштабного вторжения, а в августе 2026 г. — 6,4 рабочего дня.

Напомним

В Украине будут обновлены системы оповещения о существующей угрозе, введут два уровня обозначения конкретной угрозы — жёлтый и красный. Кроме того, разработают более чёткую географическую дифференциацию тревог.

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