Новий антирекорд: через повітряні тривоги у серпні ТРЦ не працювали понад 20% робочого часу

$44.460.0751.540.10
ukenru
23:40 • 8138 перегляди
Нічна атака рф на Одесу: 8 людей поранено
23:02 • 9866 перегляди
Нова кампанія США проти Ірану не триватиме надто довго - Трамп
2 вересня, 19:20 • 17084 перегляди
Інцидент між СБУ та ГУР - у мережі шириться відео стріляниниVideo
2 вересня, 18:45 • 24092 перегляди
Ціни на продукти в Україні можуть зрости через проблеми з логістикою, але дефіциту немає
2 вересня, 17:41 • 27555 перегляди
Стріляти можна тільки в окупантів - Зеленський назвав інцидент між СБУ та ГУР ганебним, вимагає кадрових рішень
2 вересня, 15:19 • 30835 перегляди
У Києві під час жовтого рівня тривоги працюватиме "зелена" гілка метро, комендантську годину скоротять - Зеленський
2 вересня, 14:10 • 39873 перегляди
В Україні запровадять жовтий і червоний рівні повітряної тривоги: що вони означатимуть
Ексклюзив
2 вересня, 12:26 • 64101 перегляди
Як відновитися після нічних обстрілів та зрозуміти реакцію організму
2 вересня, 12:20 • 57185 перегляди
Нові суми стипендій: як зміняться виплати студентам та коли їх нарахують
2 вересня, 10:36 • 27679 перегляди
У ЄС вже просувають нові санкції проти рф - що передбачається і чи буде зміна підходу
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+15°
1.2м/с
74%
749мм
Популярнi новини
Вийшов новий трейлер серіалу по "Гаррі Поттеру" від HBOVideo2 вересня, 16:24 • 31139 перегляди
ЄС схвалив 6,1 млрд євро на оборонні потреби України, зокрема на ППО2 вересня, 16:50 • 7140 перегляди
Вже завтра уряд може затвердити пом'якшення комендантської години у Києві: яких змін ще чекати2 вересня, 17:17 • 6712 перегляди
Удар прийняли локомотив і вагон прикриття: що відомо про нову атаку рф на "Укрзалізницю"2 вересня, 17:18 • 12790 перегляди
Реактивних ворожих дронів стане більше: The Economist заявляє, що рф змогла вдвічі здешевити виробництво "шахедів"2 вересня, 17:53 • 11091 перегляди
Публікації
Як спекти хліб в аерогрилі без зайвих клопотів і отримати хрустку скоринку2 вересня, 14:28 • 47612 перегляди
Як відновитися після нічних обстрілів та зрозуміти реакцію організму
Ексклюзив
2 вересня, 12:26 • 64103 перегляди
Нові суми стипендій: як зміняться виплати студентам та коли їх нарахують2 вересня, 12:20 • 57185 перегляди
В Аерокосмічній асоціації очікують на швидке вирішення проблеми з трактуванням авіалізингу як роялті
Ексклюзив
2 вересня, 10:20 • 53204 перегляди
Дискредитація суду і тиск на постраждалих - що відбувається у Справі Odrex?2 вересня, 09:30 • 63039 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Віталій Кличко
Андрій Пишний
Кая Каллас
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Одеса
Іран
Рівне
Реклама
УНН Lite
Вийшов новий трейлер серіалу по "Гаррі Поттеру" від HBOVideo2 вересня, 16:24 • 31191 перегляди
Анджеліна Джолі відвідала Полтаву, акторку помітили в одному з ресторанівVideo1 вересня, 14:33 • 49816 перегляди
Новий король Норвегії Гокон склав присягу після смерті батька - як це булоPhotoVideo1 вересня, 14:21 • 45754 перегляди
Присяжні визнали Дуейна Девіса винним у вбивстві Тупака Шакура через 30 років після загибелі репераPhoto1 вересня, 01:05 • 51097 перегляди
Зірка "Друзів" Ліза Кудроу назвала прохання фанатів, яке категорично відмовляється виконуватиPhoto1 вересня, 00:07 • 47955 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
Техніка
Опалення
Фільм
Серіали

Новий антирекорд: через повітряні тривоги у серпні ТРЦ не працювали понад 20% робочого часу

Київ • УНН

 • 234 перегляди

Частка тривалості тривог у робочий час ТРЦ у серпні сягнула 21,8%, перевищивши липневий рекорд. Найчастіше сирени лунали на Донеччині та Сумщині.

Новий антирекорд: через повітряні тривоги у серпні ТРЦ не працювали понад 20% робочого часу

Частка тривалості повітряних тривог протягом часу роботи ТЦ у серпні перевершила рекорд минулого місяця та сягнула 21,8%. Про це повідомляє Українська рада торгових центрів (УРТЦ), інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що рік тому цей показник становив 9,4%, місяць тому - 20,1%. При цьому у порівнянні з липнем підвищилися всі показники, що відстежуються: кількість тривог, кількість тривог у робочий час ТЦ, тривалість тривог, тривалість тривог у робочий час ТЦ.

П’ятірка регіонів, у яких найчастіше лунали повітряні тривоги в часовому інтервалі 10:00-21:00, загалом не зазнала змін. За підсумками серпня вона виглядає так: Донецька обл. (82,0 %), Сумська обл. (76,4 %), Запорізька обл. (71,4 %), Харківська обл. (60,3 %), Чернігівська обл. (40,1 %). Найбільше зростання показників протягом місяця відчули на собі Київ і Київська область

- йдеться у повідомленні.

Вказується, що в середньому по Україні час вимушеного простою ТЦ через повітряні тривоги сягнув 166,8 робочих днів з початку повномасштабного вторгнення, а у серпні 2026 р. – 6,4 робочих днів.

Нагадаємо

В Україні будуть оновлені системи оповіщення про наявну загрозу, запровадять два рівні позначення конкретної загрози - жовтий та червоний. Крім того, опрацюють більш чітку географічну диференціацію тривог.

Тривалі повітряні тривоги: уряд готує нові правила для транспорту, бізнесу та комендантської години31.08.26, 16:11 • 26680 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Економіка
Повітряна тривога
Війна в Україні
Донецька область
Сумська область
Київська область
Харківська область
Запорізька область
Чернігівська область
Україна
Київ