Новий антирекорд: через повітряні тривоги у серпні ТРЦ не працювали понад 20% робочого часу

Частка тривалості повітряних тривог протягом часу роботи ТЦ у серпні перевершила рекорд минулого місяця та сягнула 21,8%. Про це повідомляє Українська рада торгових центрів (УРТЦ), інформує УНН.

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Зазначається, що рік тому цей показник становив 9,4%, місяць тому - 20,1%. При цьому у порівнянні з липнем підвищилися всі показники, що відстежуються: кількість тривог, кількість тривог у робочий час ТЦ, тривалість тривог, тривалість тривог у робочий час ТЦ.

П’ятірка регіонів, у яких найчастіше лунали повітряні тривоги в часовому інтервалі 10:00-21:00, загалом не зазнала змін. За підсумками серпня вона виглядає так: Донецька обл. (82,0 %), Сумська обл. (76,4 %), Запорізька обл. (71,4 %), Харківська обл. (60,3 %), Чернігівська обл. (40,1 %). Найбільше зростання показників протягом місяця відчули на собі Київ і Київська область - йдеться у повідомленні.

Вказується, що в середньому по Україні час вимушеного простою ТЦ через повітряні тривоги сягнув 166,8 робочих днів з початку повномасштабного вторгнення, а у серпні 2026 р. – 6,4 робочих днів.

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В Україні будуть оновлені системи оповіщення про наявну загрозу, запровадять два рівні позначення конкретної загрози - жовтий та червоний. Крім того, опрацюють більш чітку географічну диференціацію тривог.

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