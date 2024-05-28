Новые правила внедрении ЕС в отношении крупных мессенджеров не повлияют на работу Telegram: почему

Мессенджер Telegram стал важным инструментом для прокремлевских аккаунтов в распространении дезинформации. Основная проблема Telegram заключается в его недостаточной подотчетности, что затрудняет работу европейских чиновников, которые активно пытаются бороться с фейковыми новостями, передает УНН со ссылкой на Bloomberg.

"Дезинформация распространяется открыто и абсолютно бесконтрольно в Telegram", - сказала премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

Она отметила, что запросы на удаление тревожного контента часто остаются без ответа: "Это проблема, с которой сталкиваются и другие страны-члены".

Telegram, принадлежащий россиянину, покинувшему страну десять лет назад, функционирует как центральный узел в этой экосистеме, своеобразный мост, который пропагандистские группы используют, чтобы распространять свой контент в активные социальные сообщества с целью распространения своих нарративов на более широкую аудиторию.

"Telegram популярен среди различных пророссийских субъектов, а также лиц, которые длительное время распространяют дезинформацию, потому что там почти нет модерации контента. Правила Telegram в этом плане очень, очень мягкие", - сказал бывший директор Центра противодействия гибридным угрозам при МВД Словакии Даниэль Мило.

Недавно Европейский Союз укрепил свои полномочия в сфере борьбы с нелегальным и вредоносным контентом, имея целью предотвратить распространение дезинформации перед европейскими выборами. Однако, когда речь идет о Telegram, эти меры оказываются менее эффективными. Согласно законодательству, жесткие требования применяются к платформам с более 45 миллионами активных пользователей в Европе, но Telegram имеет только 41 миллион.

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Каллас отметила, что эти цифры не отражают полной картины и призвала Европейскую комиссию провести независимую оценку. Сейчас Еврокомиссия не предоставила комментарии по этому поводу. Таким образом, Telegram остается вне сферы действия флагманского Закона ЕС о цифровых услугах, который вступил в силу в феврале.

"Призывы к насилию или повреждению имущества прямо запрещены в Telegram", - сказал представитель компании в ответ на вопрос.

Они говорят, что модераторы следят за публичными частями платформы, чтобы удалить контент, который нарушает ее условия обслуживания.

По словам Каллас, если бы Telegram был классифицирован как "очень большая онлайн-платформа" по Закону ЕС о цифровых услугах (DSA), ему пришлось бы принять меры для борьбы с дезинформацией и усилить контроль за контентом. "Это обеспечило бы равные условия для всех на внутреннем рынке, ведь другие платформы уже приложили значительные усилия для выполнения требований DSA," - отметила премьер-министр Эстонии.

Основные темы дезинформационных кампаний россии охватывают ее войну в Украине, конфликты на Ближнем Востоке, иммиграцию, климатические изменения и предстоящие выборы в Европейский парламент, как показало внутреннее исследование ЕС, которое проанализировал Bloomberg.

По данным охранной компании Sekoia, одна из групп использует недорогие доменные имена, часто регистрируя их на российских сервисах, что затрудняет их блокировку западными агентствами. Такие сайты распространяют ссылки на дезинформацию через Telegram, пытаясь привлечь пользователей к вирусному распространению контента в социальных сетях, особенно в меньших странах.

"Почти треть контента в словацких учетных записях Telegram происходит из различных российских источников или непосредственно взята из них. Telegram играет ключевую роль в распространении российских нарративов", - сказал Майло, ссылаясь на исследование словацкого правительства.

Напомним

Ранее Европейский Союз планировал создать надзорный орган - Бельгийский институт почтовых услуг и телекоммуникаций (BIPT), который будет регулировать работу мессенджера Telegram на всей территории ЕС.