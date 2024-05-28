Нові правила впровадженні ЄС щодо великих месенджерів не вплинуть на роботу Telegram: чому

Месенджер Telegram став важливим інструментом для прокремлівських акаунтів у розповсюдженні дезінформації. Основна проблема Telegram полягає в його недостатній підзвітності, що ускладнює роботу європейських чиновників, які активно намагаються боротися з фейковими новинами, передає УНН з посиланням на Bloomberg.

"Дезінформація поширюється відкрито і абсолютно безконтрольно в Telegram", - сказала прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас.

Вона зазначила, що запити на видалення тривожного контенту часто залишаються без відгуку: "Це проблема, з якою стикаються і інші країни-члени".

Telegram, що належить росіянину, який покинув країну десять років тому, функціонує як центральний вузол у цій екосистемі, своєрідний міст, який пропагандистські групи використовують, щоб поширювати свій контент в активні соціальні спільноти з метою поширення своїх наративів на ширшу аудиторію.

"Telegram популярний серед різних проросійських суб'єктів, а також осіб, які тривалий час поширюють дезінформацію, тому що там майже немає модерації контенту. Правила Telegram у цьому плані дуже, дуже м'які", – сказав колишній директор Центру протидії гібридним загрозам при МВС Словаччини Даніель Міло.

Нещодавно Європейський Союз зміцнив свої повноваження у сфері боротьби з нелегальним та шкідливим контентом, маючи на меті запобігти розповсюдженню дезінформації перед європейськими виборами. Однак, коли мова йде про Telegram, ці заходи виявляються менш ефективними. Згідно із законодавством, жорсткі вимоги застосовуються до платформ з понад 45 мільйонами активних користувачів у Європі, але Telegram має лише 41 мільйон.

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Каллас зазначила, що ці цифри не відображають повної картини та закликала Європейську комісію провести незалежну оцінку. Наразі Єврокомісія не надала коментарі з цього приводу. Таким чином, Telegram залишається поза сферою дії флагманського Закону ЄС про цифрові послуги, який вступив в силу в лютому.

"Заклики до насильства або пошкодження майна прямо заборонені в Telegram", - сказав представник компанії у відповідь на запитання.

Вони кажуть, що модератори стежать за публічними частинами платформи, щоб видалити контент, який порушує її умови обслуговування.

За словами Каллас, якби Telegram був класифікований як "дуже велика онлайн-платформа" за Законом ЄС про цифрові послуги (DSA), йому довелося б прийняти заходи для боротьби з дезінформацією та посилити контроль за контентом. "Це забезпечило б рівні умови для всіх на внутрішньому ринку, адже інші платформи вже доклали значних зусиль для виконання вимог DSA," - зазначила прем'єр-міністр Естонії.

Основні теми дезінформаційних кампаній росії охоплюють її війну в Україні, конфлікти на Близькому Сході, імміграцію, кліматичні зміни та майбутні вибори до Європейського парламенту, як показало внутрішнє дослідження ЄС, яке проаналізував Bloomberg.

За даними охоронної компанії Sekoia, одна з груп використовує недорогі доменні імена, часто реєструючи їх на російських сервісах, що ускладнює їх блокування західними агентствами. Такі сайти розповсюджують посилання на дезінформацію через Telegram, намагаючись залучити користувачів до вірусного розповсюдження контенту в соціальних мережах, особливо в менших країнах.

"Майже третина контенту в словацьких облікових записах Telegram походить з різних російських джерел або безпосередньо взята з них.Telegram відіграє ключову роль у поширенні російських наративів", - сказав Майло, посилаючись на дослідження словацького уряду.

Нагадаємо

Раніше Європейський Союз планував створити наглядовий орган - Бельгійський інститут поштових послуг і телекомунікацій (BIPT), який регулюватиме роботу месенджера Telegram на всій території ЄС.