ЄС створить наглядовий орган для контролю роботи Telegram

У Європейському Союзі планують створити наглядовий орган, який регулюватиме роботу Telegram. Регулюватиме роботу месенджера на території всього ЄС Бельгійський інститут поштових послуг і телекомунікацій (BIPT). Про це повідомляє De Standaard, пише УНН.

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Зазначено, що Бельгійський інститут поштових послуг і телекомунікацій буде стежити за реакцією месенджера на незаконний контент, зокрема на Telegram-канали, які поширюють інформацію про торгівлю зброєю, заклики до насильства чи скоординовані дії проти біженців.

Припустимо, що хтось у Нідерландах є в каналі Telegram, який закликає до насильства проти синагоги чи мечеті, і надсилає звіт у Telegram, але виявляє, що з ним нічого не роблять. Він або вона може подати скаргу в BIPT, - пояснює Матіас Вермюлен з офісу з прав даних AWO.

Він підкреслив, що нагляд за месенджером є непростою роботою, оскільки "Telegram - це платформа, яка найменше співпрацює з урядами, і, порівняно з іншими додатками, тут можливо багато чого".

За словами прессекретаря Бельгійського інституту поштових послуг і телекомунікацій Джиммі Смедтса, BIPT наразі очікує свого офіційного призначення як регулятора.

Видання додає, що нагляд за Telegram Бельгія отримала згідно з Європейським законом про цифрові послуги (DSA). Такий набір правил ЄС набрав чинності в лютому, а його метою є надання країнам Євросоюзу більшого контролю над соціальними мережами та іншими онлайн-сервісами, зокрема завдяки контролю за тим, як вони модерують контент. Telegram призначив бельгійську компанію EDSR своїм представником у Європі, тому BIPT отримав юрисдикцію у здійсненні нагляду.

Нагадаємо

Telegram може перебувати під впливом російських спецслужб і має регулюватися українським законодавством, вважає голова Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики.