ЄС створить наглядовий орган для контролю роботи Telegram

ukenru
19:41 • 36128 перегляди

Україна перейде на літній час 30 березня: годинники переведуть на годину вперед

17:57 • 85310 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

17:57 • 110571 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

16:38 • 112846 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 14:28 • 226582 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 10:47 • 154659 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 145251 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 131980 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 121600 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 112823 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
1 м/с
69 %
749 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

29 березня, 12:10 • 147646 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 123412 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 129197 перегляди
"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

29 березня, 14:13 • 133642 перегляди
На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

29 березня, 14:45 • 109391 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 226582 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 383679 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 439405 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 447868 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 357365 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

17:57 • 110569 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 129197 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 123412 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 98041 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 107480 перегляди
Актуальне
ЄС створить наглядовий орган для контролю роботи Telegram

ЄС створить наглядовий орган для контролю роботи Telegram

Київ • УНН

 • 15230 перегляди

Європейський Союз планує створити наглядовий орган - Бельгійський інститут поштових послуг і телекомунікацій (BIPT), який регулюватиме роботу месенджера Telegram на всій території ЄС.

У Європейському Союзі планують створити наглядовий орган, який регулюватиме роботу Telegram. Регулюватиме роботу месенджера на території всього ЄС Бельгійський інститут поштових послуг і телекомунікацій (BIPT). Про це повідомляє De Standaard, пише УНН.

Деталі

Зазначено, що Бельгійський інститут поштових послуг і телекомунікацій буде стежити за реакцією месенджера на незаконний контент, зокрема на Telegram-канали, які поширюють інформацію про торгівлю зброєю, заклики до насильства чи скоординовані дії проти біженців.

Припустимо, що хтось у Нідерландах є в каналі Telegram, який закликає до насильства проти синагоги чи мечеті, і надсилає звіт у Telegram, але виявляє, що з ним нічого не роблять. Він або вона може подати скаргу в BIPT,

- пояснює Матіас Вермюлен з офісу з прав даних AWO.

Він підкреслив, що нагляд за месенджером є непростою роботою, оскільки "Telegram - це платформа, яка найменше співпрацює з урядами, і, порівняно з іншими додатками, тут можливо багато чого".

За словами прессекретаря Бельгійського інституту поштових послуг і телекомунікацій Джиммі Смедтса, BIPT наразі очікує свого офіційного призначення як регулятора.

Видання додає, що нагляд за Telegram Бельгія отримала згідно з Європейським законом про цифрові послуги (DSA). Такий набір правил ЄС набрав чинності в лютому, а його метою є надання країнам Євросоюзу більшого контролю над соціальними мережами та іншими онлайн-сервісами, зокрема завдяки контролю за тим, як вони модерують контент. Telegram призначив бельгійську компанію EDSR своїм представником у Європі, тому BIPT отримав юрисдикцію у здійсненні нагляду.

Нагадаємо

Telegram може перебувати під впливом російських спецслужб і має регулюватися українським законодавством, вважає голова Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Новини Світу
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,497.50
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,820.63