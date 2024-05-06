ЕС создаст надзорный орган для контроля работы Telegram

В Европейском Союзе планируют создать надзорный орган, который будет регулировать работу Telegram. Регулировать работу мессенджера на территории всего ЕС будет Бельгийский институт почтовых услуг и телекоммуникаций (BIPT). Об этом сообщает De Standaard, пишет УНН.

Детали

Указано, что Бельгийский институт почтовых услуг и телекоммуникаций будет следить за реакцией мессенджера на незаконный контент, в частности на Telegram-каналы, которые распространяют информацию о торговле оружием, призывы к насилию или скоординированные действия против беженцев.

Предположим, что кто-то в Нидерландах есть в канале Telegram, который призывает к насилию против синагоги или мечети, и отправляет отчет в Telegram, но обнаруживает, что с ним ничего не делается. Он или она может подать жалобу в BIPT, - объясняет Матиас Вермюлен из офиса по правам данных AWO.

Он подчеркнул, что надзор за мессенджером является непростой работой, поскольку "Telegram - это платформа, которая меньше всего сотрудничает с правительствами, и, по сравнению с другими приложениями, здесь возможно многое".

По словам пресс-секретаря Бельгийского института почтовых услуг и телекоммуникаций Джимми Смедтса, BIPT в настоящее время ожидает своего официального назначения в качестве регулятора.

Издание добавляет, что надзор за Telegram Бельгия получила согласно Европейскому закону о цифровых услугах (DSA). Такой набор правил ЕС вступил в силу в феврале, а его целью является предоставление странам Евросоюза большего контроля над социальными сетями и другими онлайн-сервисами, в частности благодаря контролю за тем, как они модерируют контент. Telegram назначил бельгийскую компанию EDSR своим представителем в Европе, поэтому BIPT получил юрисдикцию в осуществлении надзора.

Напомним

Telegram может находиться под влиянием российских спецслужб и должен регулироваться украинским законодательством, считает глава Комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики.