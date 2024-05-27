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У Данії обговорюють обмеження доступу до соцмереж для дітей, молодших 15 років

У Данії обговорюють обмеження доступу до соцмереж для дітей, молодших 15 років

Київ • УНН

 • 23944 перегляди

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен запропонувала ЄС встановити вікове обмеження для користування соціальними мережами, щоб захистити молодих користувачів від шкідливого контенту та екранної залежності.

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен запропонувала, щоб Європейський Союз встановив вікове обмеження на користування соцмережами на рівні 15 років. На її думку, це має захистити молодих користувачів від шкідливого контенту та екранної залежності. Про це пише видання POLITICO, передає УНН.

Деталі

Як пише видання, прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен хоче, щоб ЄС встановив вікове обмеження на користування соцмережами на рівні 15 років, щоб захистити молодих користувачів від шкідливого контенту та екранної залежності.

"Сьогодні ви можете створити профіль у більшості місць, якщо вам лише 13 років. Але коли тобі 13 років, ти все ще дитина.", – зазначила Фредеріксен у статті для газети Politiken в співавторстві з депутаткою Європарламенту Крістель Шальдемосе.

Вони вважає, що вікове обмеження мало б супроводжуватися ефективними інструментами перевірки віку, оскільки технічні гіганти не несуть за це відповідальності.

Також зазначається, що чиновниці запропонували зміни щодо "посилення законодавства", включаючи заборону на дизайни, що викликають залежність, і рекламу для неповнолітніх, а також обов’язкове сповіщення користувачів про те, скільки часу вони проводять на онлайн-платформах.

Нагадаємо

За даними дослідження "Індекс медіаграмотності української аудиторії", основним джерелом отримання суспільно-політичної інформації для більшості українців є соціальні мережі та месенджери, а телебачення поступово втрачає свої позиції. 

Павло Башинський

Павло Башинський

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