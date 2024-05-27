В Дании обсуждают ограничение доступа к соцсетям для детей младше 15 лет

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен предложила, чтобы Европейский Союз установил возрастное ограничение на пользование соцсетями на уровне 15 лет. По ее мнению, это должно защитить молодых пользователей от вредного контента и экранной зависимости. Об этом пишет издание POLITICO, передает УНН.

Детали

Как пишет издание, премьер-министр Дании Метте Фредериксен хочет, чтобы ЕС установил возрастное ограничение на пользование соцсетями на уровне 15 лет, чтобы защитить молодых пользователей от вредного контента и экранной зависимости.

"Сегодня вы можете создать профиль в большинстве мест, если вам всего 13 лет. Но когда тебе 13 лет, ты все еще ребенок", - отметила Фредериксен в статье для газеты Politiken в соавторстве с депутатом Европарламента Кристель Шальдемосе.

Они считает, что возрастное ограничение должно было бы сопровождаться эффективными инструментами проверки возраста, поскольку технические гиганты не несут за это ответственности.

Также отмечается, что чиновницы предложили изменения по "ужесточению законодательства", включая запрет на дизайны, вызывающие зависимость, и рекламу для несовершеннолетних, а также обязательное оповещение пользователей о том, сколько времени они проводят на онлайн-платформах.

Напомним

По данным исследования "Индекс медиаграмотности украинской аудитории", основным источником получения общественно-политической информации для большинства украинцев являются социальные сети и мессенджеры, а телевидение постепенно теряет свои позиции.