"Новатэк" создал новое представительство в Китае для продажи СПГ в условиях санкций - Reuters

Компания "Новатэк" нашла "лазейку", как обойти санкции и продавать газ за границу несмотря на ограничения. Для этого российский производитель природного газа открывает офис в Китае. Об этом пишет Reuters передает УНН.

Детали

По данным источников Reuters, российский производитель природного газа PAO NOVATEK создали новую команду в Китае для изучения маркетинга топлива. Таким образом компания планирует обойти санкции США, препятствующие их планам экспорта из многомиллиардного проекта россиян в Арктике.

Операция в Китае может помочь "Новатэк" найти клиентов для своего нового проекта сжиженного природного газа (СПГ) Arctic LNG 2 после введения санкций США.

В последние месяцы крупнейший российский производитель СПГ собирал в Пекине команду развития бизнеса и маркетинга. Источники Reuters отказываются назвать имена членов этой команды, поскольку не имеют права общаться со СМИ.

Впрочем известно, что новую команду возглавляет Сюй Цзиньхай, бывший исполнительный директор российского энергетического кредитора "Газпромбанк".

Журналист Reuters во вторник 6 февраля наведался в офис Новатэк в пекинском небоскребе, и лично пообщался с Сюй. Впрочем тот отказался давать комментарии корреспонденту без разрешения главного офиса Новатэк.

Новатэк не сразу ответил на запрос о комментарии.

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Контекст

Arctic LNG 2, часть стремления России стать ведущим мировым поставщиком СПГ, попала под санкции США в ноябре прошлого года, перед запланированным запуском в этом году.

Новатэк и партнеры, такие как французская TotalEnergies TTEF.PA, предупредили своих покупателей, в частности китайских Shenergy Group и Zhejiang Energy, а также испанскую Repsol, что поставок не будет.

Другие инвесторы Arctic LNG 2, в том числе China National Petroleum Corp (CNPC) и CNOOC Ltd, добивались отмены санкций наложенных США.

Это попытка переориентировать портфель на потенциальный рынок китайским клиентам, которые могли бы справиться с режимом санкций. - сказал один из источников издания, руководитель китайской газовой торговли.

Другой из шести источников отметил, что в последние месяцы новое пекинское представительство наняло в команду примерно 10 человек. На российском рекрутинговом веб-сайте появились по меньшей мере две вакансии для пекинского бизнеса "Новатэк".

Создание китайского подразделения произошло после ухода большей части сингапурской команды НОВАТЭК по маркетингу и торговле СПГ в течение последних нескольких месяцев из-за опасений, что санкции повлияют на бизнес, сказал китайский руководитель, близкий к компании.

Дополнительно

Стоит заметить, что несмотря на то, что лидеры Китая и России заявили, что их страны связывает безграничная дружба. А Китай в открытую критиковал ряд санкционных программ США, они все же опасается нарушить эти санкционные ограничения.

В прошлом году Китай опередил Японию как крупнейшего мирового покупателя СПГ.

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Справочно

Однако попытки "Новатэк" продать топливо из Arctic LNG 2 сталкиваются с многочисленными трудностями, связанными с санкциями, сообщили два источника, руководители торговли с китайскими импортерами.

"Новатэк" владеет 60% Arctic LNG 2, но в собственность также входит японский консорциум, которому принадлежит 10%, а также TotalEnergies, CNPC и CNOOC Ltd 0883.HKat по 10%.

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Кроме того, "Новатэк" страдает от нехватки судов, в том числе танкеров ледового класса, для доставки СПГ долгосрочным покупателям, которые преимущественно заключили свои контракты на основе поставки.

Рос медиа писали, что Новатэк хочет начать загрузку первого груза с завода Arctic LNG 2 в феврале. Его стоимость оценивается в 21 миллиард долларов. Эксперты отмечали, что Arctic LNG 2 предназначен для экспорта 19,8 миллиона метрических тонн СПГ в год.