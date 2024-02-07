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Актуальне
"Новатек" створив нове представництво в Китаї для продажу СПГ в умовах санкцій – Reuters

"Новатек" створив нове представництво в Китаї для продажу СПГ в умовах санкцій – Reuters

Київ • УНН

 • 42146 перегляди

Російський виробник природного газу "Новатек" створює нову маркетингову команду в Китаї, щоб продавати газ зі свого проекту "Арктик СПГ-2" і обійти санкції США.

Компанія "Новатек" знайшла "лазівку", як обійти санкції та продавати газ за кордон попри обмеження. Для цього російський виробник природного газу відкриває офіс у Китаї. Про це пише Reuters передає УНН.

Деталі

За даними джерел Reuters, російський виробник природного газу PAO NOVATEK створили нову команду в Китаї для вивчення маркетингу палива. Таким чином компанія планує обійти санкції США, що перешкоджають їхнім планам експорту з багатомільярдного проєкту росіян в Арктиці.

Операція в Китаї може допомогти "Новатек" знайти клієнтів для свого нового проекту зрідженого природного газу (СПГ) Arctic LNG 2 після введення санкцій США.

Впродовж останніх місяців найбільший російський виробник СПГ збирав у Пекіні команду розвитку бізнесу та маркетингу. Джерела Reuters відмовляються назвати імена членів цієї команди, оскільки не мають права спілкуватися зі ЗМІ.

Втім відомо що нову команду очолює Сюй Цзіньхай, колишній виконавчий директор російського енергетичного кредитора "Газпромбанк".

Журналіст Reuters у вівторок 6 лютого навідався в офіс Новатек у пекінському хмарочосі, й особисто поспілкувався із Сюй. Втім той відмовився давати коментарі кореспонденту без дозволу головного офісу Новатек.

Новатек не відразу відповів на запит про коментар.

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Контекст

Arctic LNG 2, частина прагнення росії стати провідним світовим постачальником СПГ, потрапила під санкції США в листопаді минулого року, перед запланованим запуском цього року.

Новатек і партнери, такі як французька TotalEnergies TTEF.PA, попередили своїх покупців, зокрема китайських Shenergy Group і Zhejiang Energy, а також іспанську Repsol, що поставок не буде.

Інші інвестори Arctic LNG 2, у тому числі China National Petroleum Corp (CNPC) і CNOOC Ltd, домагалися відміни санкцій накладених США .

Це спроба переорієнтувати портфель на потенційний ринок китайським клієнтам, які могли б впоратися з режимом санкцій. 

— сказало одне із джерел видання, керівник китайської газової торгівлі.

Інше з шести джерел зауважило, що в останні місяці нове пекінське представництво найняло в команду приблизно 10 людей. На російському рекрутинговому веб-сайті з'явилися щонайменше дві вакансії для пекінського бізнесу "Новатек".

Створення китайського підрозділу відбулося після відходу більшої частини сінгапурської команди НОВАТЕК з маркетингу та торгівлі СПГ протягом останніх кількох місяців через побоювання, що санкції вплинуть на бізнес, сказав китайський керівник, близький до компанії.

Додатково

Варто зауважити, що попри те, що лідери Китаю та росії заявили, що їхні країни пов’язує безмежна дружба. А Китай у відкриту критикував низку санкційних програм США, вони все ж таки побоюється порушити ці санкційні обмеження.

Минулоріч  Китай випередив Японію як найбільшого світового покупця СПГ.

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Довідково

Однак спроби "Новатек" продати паливо з Arctic LNG 2 стикаються з численними труднощами, пов’язаними з санкціями, повідомили два джерела, керівники торгівлі з китайськими імпортерами.

"Новатек" володіє 60% Arctic LNG 2, але у власність також входить японський консорціум, якому належить 10%, а також TotalEnergies, CNPC і CNOOC Ltd 0883.HKat по 10%.

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Крім того, "Новатек" страждає від нестачі суден, у тому числі танкерів льодового класу, для доставки СПГ довгостроковим покупцям, які переважно уклали свої контракти на основі поставки.

Рос медіа писали, що Новатек хоче почати завантаження першого вантажу з заводу Arctic LNG 2 у лютому. Його вартість оцінюється в 21 мільярд доларів. Експерти зазначали, що Arctic LNG 2 призначений для експорту 19,8 мільйона метричних тонн СПГ на рік.

Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

Економіка
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