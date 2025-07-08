Ночная непогода до сих пор задерживает в пути 6 поездов: детали

Ночная непогода в Венгрии и Словакии привела к значительным задержкам шести украинских поездов, в частности, поезд Вена-Киев задержался более чем на 8 часов, но всех украинских пассажиров дождались, сообщили обновленные данные в АО "Укрзализныця" во вторник, пишет УНН.

Детали

"В результате ночной непогоды на территории Венгрии и Словакии, которая частично остановила движение тамошних поездов, ряд рейсов Укрзализныци ожидали пересадку украинских пассажиров или же были задержаны из-за влияния таких поездов", - сообщили в УЗ.

"Хорошая новость", отметили в компании, в том, что "никого не оставили наедине с непогодой и дождались украинских пассажиров в Чопе". "Плохая - в том, что есть серьезные задержки, а с ними и вынужденные изменения в ваших планах, из-за чего нам действительно жаль. Сейчас наш контакт-центр раздает бонусные "обнимашки" за все существенные опоздания, а диспетчеры и собственно локомотивные бригады делают все, чтобы наверстать время", - указали в УЗ.

Какие поезда задерживаются больше всего

По состоянию на 10:50 задерживаются следующие поезда:

№749/750 Вена - Киев (+8:20);

№27/28 Чоп - Киев (+7:25);

№749/750 Киев - Вена (+4:25);

№81/82 Чоп - Киев (+2:06);

№9/10 Будапешт - Киев (+1:14);

№95/96 Рахов - Киев (+0:41).

Задержки более 8 часов: как курсируют поезда на фоне непогоды