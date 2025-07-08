Нічна негода досі затримує в дорозі 6 поїздів: деталі

Нічна негода в Угорщині та Словаччині призвела до значних затримок шести українських поїздів, зокрема, потяг Відень-Київ затримався на понад 8 годин, але всіх українських пасажирів дочекалися, повідомили оновлені дані в АТ "Укрзалізниця" у вівторок, пише УНН.

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"В результаті нічної негоди на території Угорщини та Словаччини, яка частково зупинила рух тамтешніх поїздів, низка рейсів Укрзалізниця очікували на пересадку українських пасажирів або ж були затримані через вплив таких поїздів", - повідомили в УЗ.

"Хороша новина", зазначили у компанії, у тому, що "нікого не лишили наодинці з негодою і дочекалися українських пасажирів у Чопі". "Погана - в тому, що є серйозні затримки, а з ними і вимушені зміни до ваших планів, через що нам дійсно прикро. Зараз наш контакт-центр роздає бонусні "обіймашки" за всі суттєві спізнення, а диспетчери та власне локомотивні бригади роблять усе, щоб надолужити час", - вказали в УЗ.

Які поїзди затримуються найбільше

Станом на 10:50 затримуються наступні поїзди:

№749/750 Відень - Київ (+8:20);

№27/28 Чоп - Київ (+7:25);

№749/750 Київ - Відень (+4:25);

№81/82 Чоп - Київ (+2:06);

№9/10 Будапешт - Київ (+1:14);

№95/96 Рахів - Київ (+0:41).

Затримки в понад 8 годин: як курсують потяги на тлі негоди