Несмотря на заявления Трампа, Украина станет членом НАТО, но в перспективе - президент Эстонии

$41.400.07
47.270.10
ukenru
"Контракт 18-24": сколько бригад уже присоединились и сколько длится подготовка новых бойцов
08:00 • 30204 просмотра

"Контракт 18-24": сколько бригад уже присоединились и сколько длится подготовка новых бойцов

07:12 • 36368 просмотра

Неделя новой эмоциональной эпохи: астрологический прогноз на 9-15 июня

06:55 • 25115 просмотра

Генштаб подтвердил поражение самолетов на аэродроме "Саваслейка" в рф: вероятно, МиГ-31 и Су-30/34

06:30 • 30992 просмотра

Генштаб подтвердил поражение объекта российского ВПК в чебоксарах, где изготавливали антенны для "шахедов"

Эксклюзив
05:45 • 68621 просмотра

Как защитить волосы летом: советы трихолога

8 июня, 14:44 • 55149 просмотра

США передали 20 тыс. "противошахедных" ракет, предназначенных Украине, на Ближний Восток - Зеленский

7 июня, 15:01 • 110424 просмотра

Обмен телами погибшими между рф и Украиной должен начаться на следующей неделе

7 июня, 14:43 • 146019 просмотра

Канада продлила беспошлинный импорт украинских товаров до июня 2026 года

7 июня, 13:51 • 90177 просмотра

Первое за 28 лет "золото" Украины: гимнастка Онофрийчук одержала победу на Евро в личном многоборье

7 июня, 12:58 • 106254 просмотра

Не соответствуют действительности и договоренностям: в Украине опровергли заявления рф относительно ситуации с обменом пленных и репатриации тел

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+23°
6.3м/с
43%
750мм
Популярные новости

В Польше могут пересмотреть результаты президентских выборов из-за подозрений в фальсификациях

9 июня, 01:18 • 53741 просмотра

В Чебоксарах взрывы, в аэропортах рф ограничения: в россии заявили об атаке украинских БпЛА

9 июня, 01:50 • 33171 просмотра

В Ровно сообщили о взрывах на фоне ракетной опасности

06:13 • 43065 просмотра

ЕС может проголосовать новые санкции против рф 20 июня при условии координации с США - Politico

08:28 • 20979 просмотра

Спецоперация "Паутина": НАТО учится, как "креативность" Украины меняет ситуацию на поле боя - AFP

09:23 • 24057 просмотра
публикации

Тень над финансами: почему новый закон о факторинге бьет по доверию к банковской системе

09:47 • 14574 просмотра

"Контракт 18-24": сколько бригад уже присоединились и сколько длится подготовка новых бойцов

08:00 • 30204 просмотра

Как защитить волосы летом: советы трихолога
Эксклюзив

05:45 • 68621 просмотра

Сегодня состоится церемония вручения премии "Тони": кто может получить награду

8 июня, 08:18 • 67388 просмотра

День Святой Троицы: дата, традиции и запреты

7 июня, 05:00 • 221644 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Кирилл Буданов

Олег Синегубов

Игорь Терехов

Актуальные места

Украина

Соединённые Штаты

Киев

Донецкая область

Днепропетровская область

Реклама
УНН Lite

Том Фелтон отмахнулся от критики взглядов Роулинг: реакция фанатов неоднозначна

09:31 • 10834 просмотра

"Call of Duty: Black Ops 7" представили на Xbox Games Showcase 2025

08:01 • 12716 просмотра

Неделя новой эмоциональной эпохи: астрологический прогноз на 9-15 июня

07:12 • 36382 просмотра

Сериал "Этуаль" от Prime Video закрывают после одного сезона

7 июня, 11:27 • 97554 просмотра

Меган Маркл и принц Гарри насладились поездкой в Диснейленд с детьми

7 июня, 10:33 • 120465 просмотра
Актуальное

Ту-95

MIM-104 Patriot

Беспилотный летательный аппарат

Ми-24

Ил-78

Несмотря на заявления Трампа, Украина станет членом НАТО, но в перспективе - президент Эстонии

Киев • УНН

 • 388 просмотра

Алар Карис подчеркнул важность гарантий безопасности для Украины и поддержки ее на поле боя. Он выразил убеждение, что Украина станет членом НАТО в долгосрочной перспективе.

Несмотря на заявления Трампа, Украина станет членом НАТО, но в перспективе - президент Эстонии

Глава Эстонской республики оценил шансы Украины вступить в НАТО, отметив о необходимости гарантий безопасности и о важности помощи в стремлении достижения в стране мира, который пока оттеняют события на поле боя.

Передает УНН со ссылкой на Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija.

Детали

В контексте вопроса событий в российско-украинской войне, "пользы" от переговоров в Стамбуле, президент Эстонии Алар Карис заметил, что "никому больше не нужен мир, чем самой Украине". Он добавил, что "мы должны использовать все возможности, чтобы найти решение, которое было бы миром для Украины".

Карис подчеркнул, что пока мирное соглашение не будет подписано, Украину важно поддерживать, имея в виду сопротивление на поле боя с российским агрессором - "мир достигается через поле боя", резюмировал глава Эстонской республики. Продолжая свой тезис, Карис отметил:

..нам также нужны гарантии безопасности для Украины, и в долгосрочной перспективе мы убеждены, что Украина также станет членом НАТО.

- заявил президент Эстонии.

 В следующем ответе на вопрос - как это возможно, если президент США Дональд Трамп уже сказал, что не видит Украину в НАТО, Карис сказал следующее:

Я просто хочу напомнить, что мы в Эстонии начали дискуссии о вступлении в НАТО, когда на нашей территории еще были российские войска, и не все верили, что Эстония, Латвия и Литва будут частью НАТО. Но вот мы здесь – мы являемся членами и союзниками НАТО. Финляндия и Швеция также недавно присоединились к НАТО. Посмотрим, как все пойдет.

- заявил президент Эстонии.

Напомним

УНН сообщал, что комитеты по иностранным делам парламентов Латвии, Литвы и Эстонии, выступили с совместным заявлением о поддержке Украины в войне, которую развязала рф, а также ее членства в ЕС и НАТО.

кремль снова выдвигает ультиматумы НАТО вместо шагов к миру - ЦПД09.06.25, 12:47 • 970 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

политика
Латвия
НАТО
Дональд Трамп
Финляндия
Литва
Швеция
Соединённые Штаты
Эстония
Украина
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9