Несмотря на заявления Трампа, Украина станет членом НАТО, но в перспективе - президент Эстонии

Глава Эстонской республики оценил шансы Украины вступить в НАТО, отметив о необходимости гарантий безопасности и о важности помощи в стремлении достижения в стране мира, который пока оттеняют события на поле боя.

Передает УНН со ссылкой на Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija.

Детали

В контексте вопроса событий в российско-украинской войне, "пользы" от переговоров в Стамбуле, президент Эстонии Алар Карис заметил, что "никому больше не нужен мир, чем самой Украине". Он добавил, что "мы должны использовать все возможности, чтобы найти решение, которое было бы миром для Украины".

Карис подчеркнул, что пока мирное соглашение не будет подписано, Украину важно поддерживать, имея в виду сопротивление на поле боя с российским агрессором - "мир достигается через поле боя", резюмировал глава Эстонской республики. Продолжая свой тезис, Карис отметил:

..нам также нужны гарантии безопасности для Украины, и в долгосрочной перспективе мы убеждены, что Украина также станет членом НАТО. - заявил президент Эстонии.

В следующем ответе на вопрос - как это возможно, если президент США Дональд Трамп уже сказал, что не видит Украину в НАТО, Карис сказал следующее:

Я просто хочу напомнить, что мы в Эстонии начали дискуссии о вступлении в НАТО, когда на нашей территории еще были российские войска, и не все верили, что Эстония, Латвия и Литва будут частью НАТО. Но вот мы здесь – мы являемся членами и союзниками НАТО. Финляндия и Швеция также недавно присоединились к НАТО. Посмотрим, как все пойдет. - заявил президент Эстонии.

Напомним

УНН сообщал, что комитеты по иностранным делам парламентов Латвии, Литвы и Эстонии, выступили с совместным заявлением о поддержке Украины в войне, которую развязала рф, а также ее членства в ЕС и НАТО.

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