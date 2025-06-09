кремль снова выдвигает ультиматумы НАТО вместо шагов к миру - ЦПД

россия продолжает тактику ультиматумов и дипломатических манипуляций, не демонстрируя реального стремления к прекращению войны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал Центра противодействия дезинформации СНБО Украины.

Детали

кремль ставит ультиматумы НАТО вместо реальных шагов к миру – говорится в сообщении ЦПД.

Отмечается, что российская дипломатия вновь прибегла к тактике шантажа, заменяя настоящие мирные инициативы требованиями к странам-членам Альянса.

российская дипломатия в очередной раз прибегает к своей любимой тактике – выдавать ультиматумы и "заговаривать" дипломатические усилия вместо реальных шагов к миру – сообщили в ЦПД.

В Центре указали на интервью заместителя министра иностранных дел рф сергея рябкова российскому агентству тасс, где тот озвучил очередные требования к НАТО.

урегулирование конфликта с Западом невозможно без остановки экспансии НАТО. Сокращение контингента НАТО в Восточной Европе пошло бы на пользу безопасности континента – сказал рябков.

В ЦПД подчеркнули, что рябков фактически подтвердил актуальность путинского ультиматума, выдвинутого еще перед началом полномасштабного вторжения рф в Украину.

Такие заявления в очередной раз демонстрируют: россия не заинтересована в прекращении войны. Вместо того, чтобы согласиться на реальные меры деэскалации, в частности прекращение огня, москва выдвигает требования союзникам Украины – отметили в Центре.

В сообщении Центра противодействия дезинформации СНБО Украины также отмечается, что кремль, как и всегда, использует свою фальшивую риторику для навязывания агитационных нарративов.

Это часть давней кремлевской риторики о якобы "первопричинах войны" – расширении НАТО, "угрозах для россии" и т.д. Подобные месседжи – это попытка навязать миру фальшивую повестку дня: якобы вопрос мира зависит от решений НАТО, а не кремля – подытожили в ЦПД.

Дополнительно

Эксперты Центра подчеркивают: западные страны должны оставаться бдительными к информационным кампаниям рф, которые имеют целью снижение поддержки Украины и дискредитации оборонных усилий Альянса.

Напомним

Перед полномасштабным вторжением в 2022 году кремль требовал от США и НАТО "гарантий безопасности", в частности отказа от расширения Альянса и вывода иностранных войск из Восточной Европы.

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