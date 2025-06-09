кремль знову висуває ультиматуми НАТО замість кроків до миру - ЦПД

росія продовжує тактику ультиматумів і дипломатичних маніпуляцій, не демонструючи реального прагнення до припинення війни. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал Центру протидії дезінформації РНБО України.

Зазначається, що російська дипломатія знову вдалася до тактики шантажу, замінюючи справжні мирні ініціативи вимогами до країн-членів Альянсу.

російська дипломатія вчергове вдається до своєї улюбленої тактики – видавати ультиматуми й "заговорювати" дипломатичні зусилля замість реальних кроків до миру

У Центрі вказали на інтерв’ю заступника міністра закордонних справ рф сергія рябкова російському агентству тасс, де той озвучив чергові вимоги до НАТО.

врегулювання конфлікту із Заходом неможливе без зупинки експансії НАТО. Скорочення контингенту НАТО у Східній Європі пішло б на користь безпеці континенту

У ЦПД наголосили, що рябков фактично підтвердив актуальність путінського ультиматуму, висунутого ще перед початком повномасштабного вторгнення рф в Україну.

Такі заяви вкотре демонструють: росія не зацікавлена в припиненні війни. Замість того, щоби погодитись на реальні заходи деескалації, зокрема припинення вогню, москва висуває вимоги союзникам України

У повідомленні Центру протидії дезінформації РНБО України також зазначається, що кремль, як і завжди, використовує свою фальшиву риторику для нав'язування агітаційних наративів.

Це частина давньої кремлівської риторики про нібито "першопричини війни" – розширення НАТО, "загрози для росії" тощо. Подібні меседжі – це спроба нав’язати світові фальшивий порядок денний: ніби питання миру залежить від рішень НАТО, а не кремля