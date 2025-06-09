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кремль знову висуває ультиматуми НАТО замість кроків до миру - ЦПД

Київ • УНН

 • 964 перегляди

росія продовжує тактику ультиматумів і дипломатичних маніпуляцій замість реальних кроків до миру. Кремль вимагає від НАТО зупинити розширення, скоротити контингент у Східній Європі.

кремль знову висуває ультиматуми НАТО замість кроків до миру - ЦПД

росія продовжує тактику ультиматумів і дипломатичних маніпуляцій, не демонструючи реального прагнення до припинення війни. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал Центру протидії дезінформації РНБО України.

Деталі

кремль ставить ультиматуми НАТО замість реальних кроків до миру 

– йдеться в повідомленні ЦПД.

Зазначається, що російська дипломатія знову вдалася до тактики шантажу, замінюючи справжні мирні ініціативи вимогами до країн-членів Альянсу.

російська дипломатія вчергове вдається до своєї улюбленої тактики – видавати ультиматуми й "заговорювати" дипломатичні зусилля замість реальних кроків до миру

– повідомили у ЦПД.

У Центрі вказали на інтерв’ю заступника міністра закордонних справ рф сергія рябкова російському агентству тасс, де той озвучив чергові вимоги до НАТО.

врегулювання конфлікту із Заходом неможливе без зупинки експансії НАТО. Скорочення контингенту НАТО у Східній Європі пішло б на користь безпеці континенту

– сказав рябков.

У ЦПД наголосили, що рябков фактично підтвердив актуальність путінського ультиматуму, висунутого ще перед початком повномасштабного вторгнення рф в Україну.

Такі заяви вкотре демонструють: росія не зацікавлена в припиненні війни. Замість того, щоби погодитись на реальні заходи деескалації, зокрема припинення вогню, москва висуває вимоги союзникам України

 – зазначили в Центрі.

У повідомленні Центру протидії дезінформації РНБО України також зазначається, що кремль, як і завжди, використовує свою фальшиву риторику для нав'язування агітаційних наративів.

Це частина давньої кремлівської риторики про нібито "першопричини війни" – розширення НАТО, "загрози для росії" тощо. Подібні меседжі – це спроба нав’язати світові фальшивий порядок денний: ніби питання миру залежить від рішень НАТО, а не кремля

– підсумували у ЦПД.

Додатково

Експерти Центру наголошують: західні країни мають залишатися пильними до інформаційних кампаній рф, які мають на меті зниження підтримки України та дискредитації оборонних зусиль Альянсу.

Нагадаємо

Перед повномасштабним вторгненням у 2022 році кремль вимагав від США та НАТО "гарантій безпеки", зокрема відмови від розширення Альянсу та виведення іноземних військ зі Східної Європи.

"Ми так більше не хочемо": лавров підтвердив відмову росії припинити вогонь в Україні21.05.25, 22:40 • 10123 перегляди

Андрій Кулик

Андрій Кулик

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