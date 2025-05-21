"Ми так більше не хочемо": лавров підтвердив відмову росії припинити вогонь в Україні

Міністр закордонних справ росії сергій лавров фактично підтвердив відмову рф припинити вогонь в Україні. Про це повідомляє The Moscow Times, інформує УНН.

Під час спілкування зі студентами в російсько-вірменському університеті в Єревані лавров схарактеризував ініціативу про негайне і безумовне перемир'я як тактику "Давайте перемир'я - а там подивимося".

Ми вже були в цих історіях, ми так більше не хочемо