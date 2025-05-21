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Фінал Ліги Європи: оголошено стартові склади "Тоттенгема" та "МЮ"
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"Ми так більше не хочемо": лавров підтвердив відмову росії припинити вогонь в Україні

Київ • УНН

 • 1352 перегляди

Міністр закордонних справ росії заявив, що рф не хоче перемир'я за принципом «спочатку припинення вогню, а потім переговори». Україна наполягає на тривалому припиненні вогню.

"Ми так більше не хочемо": лавров підтвердив відмову росії припинити вогонь в Україні

Міністр закордонних справ росії сергій лавров фактично підтвердив відмову рф припинити вогонь в Україні. Про це повідомляє The Moscow Times, інформує УНН.

Деталі

Під час спілкування зі студентами в російсько-вірменському університеті в Єревані лавров схарактеризував ініціативу про негайне і безумовне перемир'я як тактику "Давайте перемир'я - а там подивимося".

Ми вже були в цих історіях, ми так більше не хочемо

- сказав російський дипломат.

Він також назвав тривале припинення вогню, на якому наполягають Україна та її європейські союзники, одним із пунктів у справі "підготовки конкретних кроків щодо довгострокового стійкого врегулювання" в Україні.

Нагадаємо

російський диктатор володимир путін після телефонної розмови з лідером США Дональдом Трампом заявив про готовність до обговорення майбутньої мирної угоди з Україною. За його словами, москва планує запропонувати меморандум із визначенням принципів врегулювання, можливих термінів угоди та умов тимчасового припинення вогню.

Згодом Президент України Володимир Зеленський заявив, що росія та Україна можуть підписати меморандум, після чого буде підписано договір про закінчення повномасштабної війни. При цьому меморандум, за його словами, має включати норму, яка передбачатиме припинення вогню.

Папа Лев XIV готовий прийняти переговори щодо миру в Україні у Ватикані21.05.25, 02:48 • 3092 перегляди

Вадим Хлюдзинський

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