"Мы так больше не хотим": лавров подтвердил отказ россии прекратить огонь в Украине
Киев • УНН
Министр иностранных дел россии заявил, что рф не хочет перемирия по принципу «сначала прекращение огня, а потом переговоры». Украина настаивает на длительном прекращении огня.
Министр иностранных дел россии сергей лавров фактически подтвердил отказ рф прекратить огонь в Украине. Об этом сообщает The Moscow Times, информирует УНН.
Детали
Во время общения со студентами в российско-армянском университете в Ереване лавров охарактеризовал инициативу о немедленном и безусловном перемирии как тактику "Давайте перемирие - а там посмотрим".
Мы уже были в этих историях, мы так больше не хотим
Он также назвал длительное прекращение огня, на котором настаивают Украина и ее европейские союзники, одним из пунктов в деле "подготовки конкретных шагов по долгосрочному устойчивому урегулированию" в Украине.
Напомним
российский диктатор владимир путин после телефонного разговора с лидером США Дональдом Трампом заявил о готовности к обсуждению будущего мирного соглашения с Украиной. По его словам, москва планирует предложить меморандум с определением принципов урегулирования, возможных сроков соглашения и условий временного прекращения огня.
Впоследствии Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россия и Украина могут подписать меморандум, после чего будет подписан договор об окончании полномасштабной войны. При этом меморандум, по его словам, должен включать норму, предусматривающую прекращение огня.
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