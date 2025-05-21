"Мы так больше не хотим": лавров подтвердил отказ россии прекратить огонь в Украине

Министр иностранных дел россии сергей лавров фактически подтвердил отказ рф прекратить огонь в Украине. Об этом сообщает The Moscow Times, информирует УНН.

Во время общения со студентами в российско-армянском университете в Ереване лавров охарактеризовал инициативу о немедленном и безусловном перемирии как тактику "Давайте перемирие - а там посмотрим".

Мы уже были в этих историях, мы так больше не хотим