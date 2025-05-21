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"Мы так больше не хотим": лавров подтвердил отказ россии прекратить огонь в Украине

Киев • УНН

 • 724 просмотра

Министр иностранных дел россии заявил, что рф не хочет перемирия по принципу «сначала прекращение огня, а потом переговоры». Украина настаивает на длительном прекращении огня.

"Мы так больше не хотим": лавров подтвердил отказ россии прекратить огонь в Украине

Министр иностранных дел россии сергей лавров фактически подтвердил отказ рф прекратить огонь в Украине. Об этом сообщает The Moscow Times, информирует УНН.

Детали

Во время общения со студентами в российско-армянском университете в Ереване лавров охарактеризовал инициативу о немедленном и безусловном перемирии как тактику "Давайте перемирие - а там посмотрим".

Мы уже были в этих историях, мы так больше не хотим

- сказал российский дипломат.

Он также назвал длительное прекращение огня, на котором настаивают Украина и ее европейские союзники, одним из пунктов в деле "подготовки конкретных шагов по долгосрочному устойчивому урегулированию" в Украине.

Напомним

российский диктатор владимир путин после телефонного разговора с лидером США Дональдом Трампом заявил о готовности к обсуждению будущего мирного соглашения с Украиной. По его словам, москва планирует предложить меморандум с определением принципов урегулирования, возможных сроков соглашения и условий временного прекращения огня.

Впоследствии Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россия и Украина могут подписать меморандум, после чего будет подписан договор об окончании полномасштабной войны. При этом меморандум, по его словам, должен включать норму, предусматривающую прекращение огня.

Папа Лев XIV готов принять в Ватикане переговоры о мире в Украине21.05.25, 02:48 • 3082 просмотра

Вадим Хлюдзинский

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