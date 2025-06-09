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Попри заяви Трампа, Україна стане членом НАТО, але у перспективі - президент Естонії

Київ • УНН

 • 356 перегляди

Алар Каріс наголосив на важливості гарантій безпеки для України та підтримки її на полі бою. Він висловив переконання, що Україна стане членом НАТО у довгостроковій перспективі.

Попри заяви Трампа, Україна стане членом НАТО, але у перспективі - президент Естонії

Глава Естонської республіки оцінив шани України вступити до НАТО, зазначивши про необхідність гарантій безпеки та про важливість допомоги у прагненні досягнення в країні миру, який поки відтіняють події на полі бою.

Передає УНН із посиланням на Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija.

Деталі

У контексті питання подій у російсько-українській війні, "користі" від перемовин в Стамбулі, президент Естонії Алар Каріс зауважив, що "нікому більше не потрібен мир, ніж самій Україні". Він додав, що "ми повинні використовувати всі можливості, щоб знайти рішення, яке було б миром для України".

Каріс підкреслив, що поки мирна угода не буде підписана, Україну важливо підтримувати, маючи на увазі опір на полі бою з російським агресором - "мир досягається через поле бою", резюмував глава Естонської республіки. Продовжуючи свою тезу, Каріс зазначив:

..нам також потрібні гарантії безпеки для України, і в довгостроковій перспективі ми переконані, що Україна також стане членом НАТО.

- заявив президент Естонії.

 У наступній відповіді на на питання - як це можливо, якщо президент США Дональд Трамп вже сказав, що не бачить Україну в НАТО, Каріс сказав наступне:

Я просто хочу нагадати, що ми в Естонії почали дискусії щодо вступу до НАТО, коли на нашій території ще були російські війська, і не всі вірили, що Естонія, Латвія та Литва будуть частиною НАТО. Але ось ми тут – ми є членами та союзниками НАТО. Фінляндія та Швеція також нещодавно приєдналися до НАТО. Подивимося, як все піде.

- заявив президент Естонії.

Нагадаємо

УНН повідомляв, що комітети у закордонних справах парламентів Латвії, Литви та Естонії, виступили зі спільною заявою щодо підтримки України у війні, яку розв'язала рф, а також її членства у ЄС та НАТО.

кремль знову висуває ультиматуми НАТО замість кроків до миру - ЦПД09.06.25, 12:47 • 950 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

Політика
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