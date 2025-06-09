Попри заяви Трампа, Україна стане членом НАТО, але у перспективі - президент Естонії

Глава Естонської республіки оцінив шани України вступити до НАТО, зазначивши про необхідність гарантій безпеки та про важливість допомоги у прагненні досягнення в країні миру, який поки відтіняють події на полі бою.

Передає УНН із посиланням на Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija.

У контексті питання подій у російсько-українській війні, "користі" від перемовин в Стамбулі, президент Естонії Алар Каріс зауважив, що "нікому більше не потрібен мир, ніж самій Україні". Він додав, що "ми повинні використовувати всі можливості, щоб знайти рішення, яке було б миром для України".

Каріс підкреслив, що поки мирна угода не буде підписана, Україну важливо підтримувати, маючи на увазі опір на полі бою з російським агресором - "мир досягається через поле бою", резюмував глава Естонської республіки. Продовжуючи свою тезу, Каріс зазначив:

У наступній відповіді на на питання - як це можливо, якщо президент США Дональд Трамп вже сказав, що не бачить Україну в НАТО, Каріс сказав наступне:

Я просто хочу нагадати, що ми в Естонії почали дискусії щодо вступу до НАТО, коли на нашій території ще були російські війська, і не всі вірили, що Естонія, Латвія та Литва будуть частиною НАТО. Але ось ми тут – ми є членами та союзниками НАТО. Фінляндія та Швеція також нещодавно приєдналися до НАТО. Подивимося, як все піде.