Не бумажные обещания: Каллас раскрыла необходимые гарантии безопасности для Украины, если НАТО не обсуждается

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас подчеркнула необходимость реальных войск и возможностей для гарантий безопасности Украины, а не бумажных обещаний, если вопрос НАТО не обсуждается, о чем заявила перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам в понедельник, пишет УНН.

Теперь, если это не под вопросом или это не обсуждается, тогда нам нужно посмотреть, какие гарантии безопасности являются ощутимыми. Это не могут быть бумаги или обещания. Это должны быть реальные войска, реальные возможности, чтобы Украина могла защитить себя - сказала Каллас в ответ на вопрос о НАТО - могут ли они обеспечить гарантии безопасности, которые будут устойчивыми для всех.

Детали

"Мы должны понимать, что Донбасс - это не конечная цель путина. Если он получит Донбасс, то крепость пала, и тогда они точно продолжат захватывать всю Украину. А если Украина уйдет, то другие регионы также окажутся в опасности. Мы знаем это из истории, и мы должны учиться из истории", - подчеркнула она.

Каллас отметила, что "следует помнить, что страны хотят быть в НАТО, потому что они не хотят, чтобы россия вторглась в них, атаковала их". "И именно поэтому Швеция и Финляндия вступили в НАТО, именно поэтому страны Балтии вступили в НАТО, чтобы иметь этот оборонный зонтик", - отметила глава дипломатии ЕС.

Переговоры США и Украины в Берлине: WSJ узнала о сложностях и разногласиях

На уточнение относительно американцев, "гарантий безопасности" для рф, и то, что "сейчас ведутся переговоры о предотвращении расширения НАТО", Каллас сказала: "Мы должны трезво оценивать ситуацию. У нас один агрессор и одна жертва, и гарантии безопасности нужны Украине, а не россии. Как я уже говорила, за последние 100 лет россия нападала по меньшей мере на 19 стран, на некоторые - три или четыре раза. Ни одна из этих стран никогда не нападала на россию, поэтому им не нужны гарантии безопасности. Гарантии безопасности нужны остальным".

Темпы продвижения армии рф в Украине являются самыми низкими для всех войн за 100 лет - WSJ