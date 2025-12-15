$42.190.08
Конфликт интересов в НАПК? Жена главы Агентства Павлущика работает в компании экс-заместителя директора НАБУ Углавы, который имеет статус обличителяPhoto
09:35 • 3326 просмотра
Не бумажные обещания: Каллас раскрыла необходимые гарантии безопасности для Украины, если НАТО не обсуждается
Эксклюзив
07:53 • 9776 просмотра
Под угрозой закрытия до 25% молочных ферм в Украине - представительница Ассоциации производителей молока
07:40 • 11254 просмотра
Переговоры США и Украины в Берлине: WSJ узнала о сложностях и разногласиях
06:29 • 13715 просмотра
ЕС начинает решающую неделю с переговоров с Зеленским и попытки спасти кредит в €210 млрд - Politico
14 декабря, 21:34 • 21720 просмотра
Дело Скороход: за нардепа "третьи лица" внесли залог в более 3 миллионов гривен
14 декабря, 20:56 • 30691 просмотра
"Был достигнут значительный прогресс" - Виткофф о переговорах в Берлине
14 декабря, 19:10 • 27596 просмотра
Зеленский и делегация Трампа продолжат переговоры по Украине в Берлине в понедельник - СМИ
Эксклюзив
14 декабря, 12:56 • 37091 просмотра
Неделя внутреннего разворота, надежды и нового направления: гороскоп на 15–21 декабря
Эксклюзив
14 декабря, 10:14 • 39200 просмотра
В Украине снова начала появляться вакцина против гриппа
Разбирают за считанные часы: на временно оккупированной Донетчине заканчивается резервная вода15 декабря, 00:22
Президент Эстонии предложил помочь Венгрии с уплатой штрафов за разрыв энергетических соглашений с РФ15 декабря, 00:49
Volkswagen закрывает завод в Дрездене: историческое решение после 88 лет деятельности15 декабря, 03:20
Голливудский режиссер Роб Райнер и его жена найдены мертвыми с ножевыми ранениями04:45
В Турции массово появляются гигантские провалы грунта, напоминающие библейские пророчества05:02
Необычные рецепты какао, которые согреют в холодные зимние вечера13 декабря, 16:20
Как подключить телефон к телевизору: самые простые способы13 декабря, 12:38
Топ-10 незабываемых рождественских хитов, создающих праздничное настроение13 декабря, 08:00
Pinterest раскрыл главные тренды 2026 года: от Glitchy Glam до List Pals12 декабря, 17:56
Цены на сливочное масло падают, склады переполнены: что происходит на молочном рынке Украины и какие прогнозы12 декабря, 13:07
Эксклюзив
12 декабря, 13:07 • 100131 просмотра
Мультфильм "Зверополис 2" в третий раз возглавил прокат, собрав 1,14 миллиарда долларов14 декабря, 19:02
Разъяренные фанаты в Индии забросали стадион стульями и бутылками из-за короткого визита Месси13 декабря, 11:42
От выпивки до черных поясов: пьяного енота из США подозревают в ограблении магазина карате13 декабря, 11:26
В США обнародовали новые фото из поместья Эпштейна, где фигурирует Трамп13 декабря, 09:00
Clair Obscur: Expedition 33 стала игрой года The Game Awards 2025: полный список победителей12 декабря, 12:55
Не бумажные обещания: Каллас раскрыла необходимые гарантии безопасности для Украины, если НАТО не обсуждается

Киев • УНН

 • 3292 просмотра

Кая Каллас подчеркнула необходимость реальных войск и возможностей для гарантий безопасности Украины, если вопрос НАТО не обсуждается. Она подчеркнула, что это не могут быть бумажные обещания, а только ощутимые военные возможности.

Не бумажные обещания: Каллас раскрыла необходимые гарантии безопасности для Украины, если НАТО не обсуждается

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас подчеркнула необходимость реальных войск и возможностей для гарантий безопасности Украины, а не бумажных обещаний, если вопрос НАТО не обсуждается, о чем заявила перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам в понедельник, пишет УНН.

Теперь, если это не под вопросом или это не обсуждается, тогда нам нужно посмотреть, какие гарантии безопасности являются ощутимыми. Это не могут быть бумаги или обещания. Это должны быть реальные войска, реальные возможности, чтобы Украина могла защитить себя

- сказала Каллас в ответ на вопрос о НАТО - могут ли они обеспечить гарантии безопасности, которые будут устойчивыми для всех.

Детали

"Мы должны понимать, что Донбасс - это не конечная цель путина. Если он получит Донбасс, то крепость пала, и тогда они точно продолжат захватывать всю Украину. А если Украина уйдет, то другие регионы также окажутся в опасности. Мы знаем это из истории, и мы должны учиться из истории", - подчеркнула она.

Каллас отметила, что "следует помнить, что страны хотят быть в НАТО, потому что они не хотят, чтобы россия вторглась в них, атаковала их". "И именно поэтому Швеция и Финляндия вступили в НАТО, именно поэтому страны Балтии вступили в НАТО, чтобы иметь этот оборонный зонтик", - отметила глава дипломатии ЕС.

Переговоры США и Украины в Берлине: WSJ узнала о сложностях и разногласиях15.12.25, 09:40 • 11235 просмотров

На уточнение относительно американцев, "гарантий безопасности" для рф, и то, что "сейчас ведутся переговоры о предотвращении расширения НАТО", Каллас сказала: "Мы должны трезво оценивать ситуацию. У нас один агрессор и одна жертва, и гарантии безопасности нужны Украине, а не россии. Как я уже говорила, за последние 100 лет россия нападала по меньшей мере на 19 стран, на некоторые - три или четыре раза. Ни одна из этих стран никогда не нападала на россию, поэтому им не нужны гарантии безопасности. Гарантии безопасности нужны остальным".

Темпы продвижения армии рф в Украине являются самыми низкими для всех войн за 100 лет - WSJ12.12.25, 16:09 • 3771 просмотр

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Дипломатка
Кайя Каллас
НАТО
Финляндия
Швеция
Украина