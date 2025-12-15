$42.190.08
Не паперові обіцянки: Каллас розкрила необхідні гарантії безпеки для України, якщо НАТО не обговорюється
Ексклюзив
07:53 • 4814 перегляди
Під загрозою закриття до 25% молочних ферм в Україні - представниця Асоціації виробників молока
07:40 • 7428 перегляди
Переговори США та України в Берліні: WSJ дізналося про складнощі та розбіжності
06:29 • 11267 перегляди
ЄС розпочинає вирішальний тиждень з переговорів із Зеленським та спроби врятувати кредит у €210 млрд - Politico
14 грудня, 21:34 • 19703 перегляди
Справа Скороход: за нардепку "треті особи" внесли заставу в понад 3 мільйони гривень
14 грудня, 20:56 • 29467 перегляди
"Було досягнуто значного прогресу" - Віткофф про переговори у Берліні
14 грудня, 19:10 • 26534 перегляди
Зеленський та делегація Трампа продовжать переговори щодо України в Берліні у понеділок - ЗМІ
Ексклюзив
14 грудня, 12:56 • 36273 перегляди
Тиждень внутрішнього розвороту, надії та нового напрямку: гороскоп на 15–21 грудня
Ексклюзив
14 грудня, 10:14 • 38886 перегляди
В Україні знову почала зʼявлятися вакцина проти грипу
13 грудня, 15:54 • 52473 перегляди
18-річні хлопці, які не стали на облік, автоматично отримають статус призовника - Міноборони
Не паперові обіцянки: Каллас розкрила необхідні гарантії безпеки для України, якщо НАТО не обговорюється

Київ • УНН

 • 106 перегляди

Кая Каллас наголосила на необхідності реальних військ та спроможностей для гарантій безпеки України, якщо питання НАТО не обговорюється. Вона підкреслила, що це не можуть бути паперові обіцянки, а лише відчутні військові можливості.

Не паперові обіцянки: Каллас розкрила необхідні гарантії безпеки для України, якщо НАТО не обговорюється

Голова дипломатії ЄС Кая Каллас наголосила на необхідності реальних військ та спроможностей для гарантій безпеки України, а не паперових обіцянок, якщо питання НАТО не обговорюється, про що заявила перед засіданням Ради ЄС із закордонних справ у понеділок, пише УНН.

Тепер, якщо це не під питанням або це не обговорюється, тоді нам потрібно подивитися, які гарантії безпеки є відчутними. Це не можуть бути папери чи обіцянки. Це мають бути реальні війська, реальні спроможності, щоб Україна могла захистити себе

- сказала Каллас у відповідь на запитання щодо НАТО - чи можуть вони забезпечити гарантії безпеки, які будуть стійкими для всіх.

Деталі

"Ми повинні розуміти, що Донбас - це не кінцева мета путіна. Якщо він отримає Донбас, то фортеця пала, і тоді вони точно продовжать захоплювати всю Україну. А якщо Україна піде, то інші регіони також опиняться в небезпеці. Ми знаємо це з історії, і ми повинні вчитися з історії", - наголосила вона.

Каллас зауважила, що "слід пам'ятати, що країни хочуть бути в НАТО, бо вони не хочуть, щоб росія вторглася в них, атакувала їх". "І саме тому Швеція та Фінляндія вступили до НАТО, саме тому країни Балтії вступили до НАТО, щоб мати цю оборонну парасольку", - зазначила голова дипломатії ЄС.

Переговори США та України в Берліні: WSJ дізналося про складнощі та розбіжності15.12.25, 09:40 • 7428 переглядiв

На уточнення щодо американців, "гарантій безпеки" для рф, і те, що "зараз ведуться переговори про запобігання розширенню НАТО", Каллас сказала: "Ми маємо тверезо оцінювати ситуацію. У нас один агресор і одна жертва, і гарантії безпеки потрібні Україні, а не росії. Як я вже казала, за останні 100 років росія нападала щонайменше на 19 країн, на деякі - три чи чотири рази. Жодна з цих країн ніколи не нападала на росію, тому їм не потрібні гарантії безпеки. Гарантії безпеки потрібні решті".

Темпи просування армії рф в Україні є найнижчі для всіх воєн за 100 років - WSJ12.12.25, 16:09 • 3763 перегляди

Юлія Шрамко

