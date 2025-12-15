Не паперові обіцянки: Каллас розкрила необхідні гарантії безпеки для України, якщо НАТО не обговорюється

Голова дипломатії ЄС Кая Каллас наголосила на необхідності реальних військ та спроможностей для гарантій безпеки України, а не паперових обіцянок, якщо питання НАТО не обговорюється, про що заявила перед засіданням Ради ЄС із закордонних справ у понеділок, пише УНН.

Тепер, якщо це не під питанням або це не обговорюється, тоді нам потрібно подивитися, які гарантії безпеки є відчутними. Це не можуть бути папери чи обіцянки. Це мають бути реальні війська, реальні спроможності, щоб Україна могла захистити себе - сказала Каллас у відповідь на запитання щодо НАТО - чи можуть вони забезпечити гарантії безпеки, які будуть стійкими для всіх.

Деталі

"Ми повинні розуміти, що Донбас - це не кінцева мета путіна. Якщо він отримає Донбас, то фортеця пала, і тоді вони точно продовжать захоплювати всю Україну. А якщо Україна піде, то інші регіони також опиняться в небезпеці. Ми знаємо це з історії, і ми повинні вчитися з історії", - наголосила вона.

Каллас зауважила, що "слід пам'ятати, що країни хочуть бути в НАТО, бо вони не хочуть, щоб росія вторглася в них, атакувала їх". "І саме тому Швеція та Фінляндія вступили до НАТО, саме тому країни Балтії вступили до НАТО, щоб мати цю оборонну парасольку", - зазначила голова дипломатії ЄС.

На уточнення щодо американців, "гарантій безпеки" для рф, і те, що "зараз ведуться переговори про запобігання розширенню НАТО", Каллас сказала: "Ми маємо тверезо оцінювати ситуацію. У нас один агресор і одна жертва, і гарантії безпеки потрібні Україні, а не росії. Як я вже казала, за останні 100 років росія нападала щонайменше на 19 країн, на деякі - три чи чотири рази. Жодна з цих країн ніколи не нападала на росію, тому їм не потрібні гарантії безпеки. Гарантії безпеки потрібні решті".

