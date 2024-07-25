Назначение руководителем Фонда гарантирования вкладов чиновника из НБУ с "репутацией" может стать доказательством, что борьба с коррупцией в Украине фиктивная - эксперт

Назначение директором-распорядителем Фонда гарантирования вкладов начальника Управления работы с проблемными активами Национального банка Украины Павла Поляруша может стать свидетельством того, что задекларированная борьба с коррупцией в Украине - это фикция. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал эксперт по вопросам безопасности Сергей Шабовта.

Это (попытки назначить Поляруша директором-распорядителем ФГВФЛ - ред.) просто очевидное свидетельство того, что вся борьба с коррупцией, которую якобы делает все более эффективной государство Украина на самом деле является фикцией. Мы видим, что все воры, которых разоблачают СМИ, вот такие лица с "репутацией", лица, которые злоупотребляют, которые скрываются или ездят за границу в условиях войны, которые причастны к откровенным преступлениям связанных со злоупотреблениями, как должностями, так и бюджетными деньгами, они остаются по сути безнаказанными, - отметил Шабовта.

При этом, по его словам, назначение Поляруша в Фонд может стать не первым примером неудачной кадровой политики главы Национального банка Украины Андрея Пышного.

Эксперт не исключает, что после назначения Поляруша руководителем Фонда, он не будет самостоятельной фигурой.

Да, очевидно ручное управление будет, оно обязано таким быть. Мы видим ужасную ситуацию сегодня, когда люди, которых СМИ разоблачают на тех или иных событиях - исчезают на время, а потом выплывают и приходят руководить такими учреждениями, - добавил Шабовта.

Он также подчеркнул, что удивлен, почему до сих пор не разработан порядок избрания директора-распорядителя ФГВФЛ на конкурсе, как того требует от Украины Международный валютный фонд.

Напомним

Административный совет Фонда гарантирования вкладов физических лиц уволил Светлану Рекрут с должности директора-распорядителя ФГВФЛ по собственному желанию. Как сообщала бывшая глава Фонда, у нее истекал срок контракта и она не имела желания его продлевать. Вместо нее обязанности исполняет ее заместитель Ольга Билай, сообщила пресс-служба учреждения.

Добавим

Из собственных источников УНН стало известно, что глава НБУ лоббирует назначение директором-распорядителем фонда начальника Управления работы с проблемными активами Национального банка Украины Павла Поляруша, который является гражданским мужем заместителя главы Офиса президента Ирины Мудрой.

СМИ сообщали, что Поляруш может иметь двойное гражданство, что запрещено украинским законодательством. Кроме того, журналисты выяснили, что он фигурирует в уголовном деле в отношении одиозного чиновника Министерства обороны. В частности, по данным следствия, Поляруш в 2022 году получил разрешение на выезд за границу на элитном автомобиле Lexus RX200Т якобы для того: чтобы ввозить гуманитарную помощь. Журналисты утверждают, что несколько раз он выезжал из Украины с одним из фигурантов уголовного дела, который сейчас находится в розыске.