24 июля: Международный день заботы о себе, День двоюродных братьев и сестер

Сегодня, 24 июля, все желающие жители нашей планеты могут присоединиться к Международному дню заботы о себе, пишет УНН.

Событие было основано в 2011 году и посвящено тому, что человек благодаря физическим упражнениям, здоровому питанию, отсутствию вредных привычек, умеренному употреблению без рецептурных лекарственных препаратов способен сам поддерживать состояние своего здоровья на должном уровне и предотвратить развитие серьезных болезней.

Медицинская концепция заботы о себе была основана в 60-х годах прошлого века в Институте Эсален в Калифорнии. Там в рамках этой концепции акцент делали на альтернативную медицину и занятия йогой.

В 1960-х годах это заведение стало интеллектуальным центром для обсуждения новых подходов к охране здоровья с упором на альтернативную медицину и йогу.

В 1977 году концепция была поддержана на уровне Всемирной организации здравоохранения.

Речь в первую очередь шла о людях с психическими расстройствами, пожилых людях, лицах с ограниченными физическими возможностями. Для них забота о себе стала проявлением определенной самостоятельности, а это в свою очередь улучшало их психоэмоциональное состояние.

Также концепция стала уместной для преодоления посттравматических психологических расстройств людей, работа которых сопровождается серьезной эмоциональной нагрузкой.

Также сегодня можно присоединиться ко Дню двоюродных братьев и сестер. Событие было основано в США, но довольно быстро стало популярным во многих странах мира.

Двоюродные братья и сестры часто становятся нашими первыми друзьями, формируя связи еще в детстве, которые могут длиться всю жизнь.

Любители экстремальных эротических развлечений сегодня празднуют День БДСМ. Событие впервые отметили в известном БДСМ-клубе в Барселоне Rosas Cinco Club по инициативе основателя клуба Курта Вальтера Фишера.

Еще 24 июля считается Днем рождения растворимого кофе. Именно в этот день в 1938 году компания Nestle начала масштабное производство этого напитка.

Первым технологию растворимого кофе в 1909 году предложил американской химик Джордж Луис Вашингтон, и даже начал его производить в небольших объемах.

В Украине с 2021 года 24 июля свой профессиональный праздник отмечают работники финансовой сферы.

По церковному календарю сегодня День памяти святых мучеников Бориса и Глеба.

Борис и Глеб были младшими сыновьями князя Киевской Руси Владимира. После его смерти киевский престол захватил другой сын - Святополк. Считается, что именно он приказал убить своих сводных братьев Бориса и Глеба.

Через несколько лет Святополка с трона сбросил Ярослав Мудрый. Борис и Глеб были канонизированы в 1071 году.

Именины сегодня празднуют Борис, Глеб, Николай, Роман, Кристина.