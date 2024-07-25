Первый вице-премьер-министр Украины - министр экономики Юлия Свириденко, во время круглого стола заявила, что Министерство экономики инициирует создание Наблюдательных советов в центрах профессионально-технического образования государственной службы занятости и они заработают уже до конца этого года, передает корреспондент УНН.

Мы хотим сделать наблюдательные советы, которые будут состоять из бизнесов, бизнес-среды, для того, чтобы бизнес мог тоже посчитать программы, посчитать потребности, и в соответствии с этим будут выбирать специалистов, которые точно будут трудоустроены - говорит Свириденко.

По ее словам, проблема кадров в Украине исчисляется в миллионах.

Я сегодня хочу сказать, что мы до конца года создадим эти наблюдательные советы, я вас буду просить активно участвовать в их работе и смотреть действительно, вникать и смотреть, каким образом можно откорректировать их работу, для того, чтобы это не было на 24 тысячи рабочих, а значительно больше количеством, потому что мы, хотя бы, частично смогли решить проблемы - добавила она.

Напомним

Ранее сообщалось, что в Украине стартовал новый экспериментальный правительственный проект, по которому участники боевых действий и лица с инвалидностью вследствие войны могут бесплатно пройти профессиональное обучение.