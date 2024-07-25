Распродавать государственную землю - аморально, сначала ее должны получить военные - нардеп

Распродавать на аукционе украинские земли во время войны аморально, сначала участки должны получить военные и члены семей погибших. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал народный депутат от партии "Батькивщина" Михаил Цимбалюк.

Сначала надо дождаться их возвращения, раздать земли им, потому что они за нее кровь проливают, раздать земли всем семьям, члены которых погибли за независимость, а тогда если она останется - можно проводить аукцион. Во время войны распродавать землю, за которую воюют украинцы - это аморально, - отметил Цимбалюк.

По его словам, в Национальной академии аграрных наук (НААН), которая сейчас владеет одним из крупнейших земельных банков, однозначно есть коррупционная составляющая, но забрать у них земли и распродать на аукционах не лучший выход. Ведь земли больше не станет и если ее сейчас распродать, то военные не смогут реализовать свое право на получение земельного участка.

Как по мне, это ошибочно - государственные земли продавать, а участники боевых действий останутся без земли, которую они и члены их семей ожидают. Особенно те люди, которые вообще без жилья, - подчеркнул нардеп.

Контекст

Фонд госимущества готовит первые 100 тысяч гектар к передаче на аукцион. Земли, которые будут выставлены на аукцион, ранее находились в пользовании Национальной аграрной академии. Те в свою очередь получили "национальное богатство" в наследство от советских колхозов. Все это время земля вращалась в серых схемах НААН, обогащая чиновников и сотрудников самой академии.

Одно из таких госпредприятий НААН, которое подпало под передачу в Фонд госимущества - "ДГ "Агрофирма "Надежда". Несмотря на заявления НААН, что земли "Надежды" никогда не передавались в аренду - оказалось, что совсем недавно почти вся их земля была передана частной компании для выращивания подсолнечника.

Также "ДГ "Агрофирма "Надежда" известна тем, что при содействии НАБУ пытается отобрать земельные участки у более чем тысячи АТОвцев. Последние приватизировали землю в Сумской области, однако в "Надежде" считают, что эти земли принадлежали им. Законных оснований считать, что земли АТОвцев имеют отношение к НААН пока нет - так постановил Верховный суд.

Однако в НАБУ и САП заявили о готовности допросить защитников страны.

Противостояние НАБУ, САП и АТОвцев происходит в рамках уголовного производства, где фигурирует в частности экс-министр Николай Сольский. До своих должностей на госслужбе он работал адвокатом и в частности способствовал тому, чтобы АТОвцы получили земельные участки.