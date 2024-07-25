24 июля в войне с россией погиб бывший мэр Умани Александр Цебрий. Об этом сообщил начальник Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец, пишет УНН.

Детали

50-летний Александр Цебрий служил был младшим сержантом и командиром пулеметного взвода в 58 отдельной мотопехотной бригаде имени гетмана Ивана Выговского. Он стал в строй с первых дней полномасштабной войны.

Защищая Украину, погиб Александр Цебрий. Бывший городской голова Умани. Тяжелая потеря для Черкасской области. Как и каждый раз, когда гибнут наши воины - написал Игорь Табурец.

Городским головой Умани Цебрий был в 2015-2020 годах.

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