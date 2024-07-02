На войне погиб британский доброволец и боевой медик Питер Фуше

На передовой с российскими оккупантами погиб доброволец и боевой медик из Великобритании Питер Фуше с псевдонимом Hasta La Vista. Об этом говорится на странице благотворительного фонда Project Konstantin, передает УНН.

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"С глубокой скорбью мы сообщаем о смерти Пита, нашего любимого режиссера и основателя. Нет слов, которые могли бы отдать должное жизни Пита. Нет слов или фраз, которые могли бы передать, как много он значил для всех нас. Непоколебимая преданность, безграничное сочувствие и неустанная приверженность Пита к Украине и ее народу оставили неизгладимый след в бесчисленном количестве жизней, которых он коснулся", - говорится в сообщении.

В фонде рассказали, что погибший доброволец принимал активное участие в спасении более 200 раненых украинских солдат, эвакуации гражданского населения из прифронтовых городов. Он также помогал с доставкой гуманитарной помощи жителям прифронтовых территорий.

"Мы почтим память Пита, продолжая работу, к которой он был так страстен, продолжая его наследие мужества и доброты, борьбы за то, что правильно, и выступлений против несправедливости", - подчеркнули в фонде.

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