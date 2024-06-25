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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украинский хореограф Антон Смецкий погиб в бою с российскими оккупантами

Украинский хореограф Антон Смецкий погиб в бою с российскими оккупантами

Киев  •  УНН

25 июня 2024, 00:40  •  9608 просмотра

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Украинский хореограф и солдат Антон Смецкий погиб во время выполнения боевого задания в войне с российскими оккупантами после того, как во второй раз вернулся на службу, несмотря на потерю ноги.

В войне против российских захватчиков погиб украинский хореограф, танцовщик и военный Антон Смецкий: он во второй раз вернулся на службу после протезирования Об этом сообщили в Национальном дворце искусства "Украина", передает УНН.

Детали

Антон ушел на фронт с начала войны. Он потерял ногу, сделал протезирование и пошел снова, хотя мог и не идти. Но он просто не смог оставить своих собратьев и свою страну

говорится в сообщении.

Отмечается, что он погиб выполняя боевое задание. Другие подробности пока неизвестны.

Контекст

Хореограф Антон Смецкий присоединился к рядам ВСУ с начала полномасштабного российского вторжения. Сперва он поступил в киевскую тероборону, а затем служил сапером в 116 отдельной механизированной бригаде на Запорожском направлении.

В 2023 году мужчина получил ранение, в результате которого потерял часть ноги. После протезирования и реабилитации несмотря на желание продолжить заниматься танцами, он решил вернулся на фронт. 

До войны Антон Смецкий сотрудничал с украинскими артистами, в частности, Ириной Билык и Дмитрием Коляденко. Также он был постановщиком шоу и имел балет. 

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