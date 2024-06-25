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Український хореограф Антон Смецький загинув у бою з російськими окупантами

Київ • УНН

 • 28796 перегляди

Український хореограф і солдат Антон Смецький загинув під час виконання бойового завдання у війні з російськими окупантами після того, як вдруге повернувся на службу, незважаючи на втрату ноги.

Український хореограф Антон Смецький загинув у бою з російськими окупантами

У війні проти російських загарбників загинув український хореограф, танцівник та військовий Антон Смецький: він вдруге повернувся на службу після протезування Про це повідомили у Національному палаці мистецтва "Україна", передає УНН.

Деталі

Антон пішов на фронт з початку війни. Він втратив ногу, зробив протезування та пішов знову, хоча мав змогу і не іти. Але він просто не зміг залишити своїх побратимів та свою країну

йдеться у повідомленні.

Зазначається, що він загинув виконуючи бойове завдання. Інші подробиці наразі невідомі.

Контекст

Хореограф Антон Смецький приєднався до лав ЗСУ від початку повномасштабного російського вторгнення. Спершу він вступив у київську тероборону, а потім служив сапером в 116 окремої механізованої бригади на Запорізькому напрямку.

У 2023 році чоловік отримав поранення, внаслідок якого втратив частину ноги. Після протезування та реабілітації попри бажання продовжити займатися танцями, він вирішив повернувся на фронт. 

До війни Антон Смецький співпрацював з українськими артистами, зокрема, Іриною Білик та Дмитром Коляденком. Також він був постановником шоу та мав балет. 

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