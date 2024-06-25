Український хореограф Антон Смецький загинув у бою з російськими окупантами
Київ • УНН
Український хореограф і солдат Антон Смецький загинув під час виконання бойового завдання у війні з російськими окупантами після того, як вдруге повернувся на службу, незважаючи на втрату ноги.
У війні проти російських загарбників загинув український хореограф, танцівник та військовий Антон Смецький: він вдруге повернувся на службу після протезування Про це повідомили у Національному палаці мистецтва "Україна", передає УНН.
Деталі
Антон пішов на фронт з початку війни. Він втратив ногу, зробив протезування та пішов знову, хоча мав змогу і не іти. Але він просто не зміг залишити своїх побратимів та свою країну
Зазначається, що він загинув виконуючи бойове завдання. Інші подробиці наразі невідомі.
Контекст
Хореограф Антон Смецький приєднався до лав ЗСУ від початку повномасштабного російського вторгнення. Спершу він вступив у київську тероборону, а потім служив сапером в 116 окремої механізованої бригади на Запорізькому напрямку.
У 2023 році чоловік отримав поранення, внаслідок якого втратив частину ноги. Після протезування та реабілітації попри бажання продовжити займатися танцями, він вирішив повернувся на фронт.
До війни Антон Смецький співпрацював з українськими артистами, зокрема, Іриною Білик та Дмитром Коляденком. Також він був постановником шоу та мав балет.
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