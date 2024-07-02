На війні загинув британський доброволець та бойовий медик Пітер Фуше

На передовій з російськими окупантами загинув доброволець і бойовий медик з Великої Британії Пітер Фуше на псевдо Hasta La Vista. Про це йдеться на сторінці благодійного фонду Project Konstantin, передає УНН.

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"З глибоким сумом ми повідомляємо про смерть Піта, нашого улюбленого режисера та засновника. Немає слів, які могли б віддати належне життю Піта. Немає слів чи фраз, які могли б передати, як багато він значив для всіх нас. Непохитна відданість, безмежне співчуття та невпинна прихильність Піта до України та її народу залишили незгладимий слід у незліченній кількості життів, яких він торкнувся", - йдеться у повідомленні.

У фонді розповіли, що загиблий доброволець брав активну участь у порятунку понад 200 поранених українських солдатів, евакуації цивільного населення з прифронтових міст. Він також допомагав з доставкою гуманітарної допомоги жителям прифронтових територій.

"Ми вшануємо пам'ять Піта, продовжуючи роботу, до якої він був такий пристрасний, продовжуючи його спадщину мужності і доброти, боротьби за те, що правильно, і виступів проти несправедливості", - наголосили в фонді.