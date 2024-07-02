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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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На війні загинув британський доброволець та бойовий медик Пітер Фуше

Київ • УНН

 • 26103 перегляди

Британський волонтер і бойовий медик Пітер Фуше, псевдонім Hasta La Vista, загинув на передовій, рятуючи поранених українських солдатів та евакуйовуючи мирне населення з прифронтових міст під час російської окупації.

На війні загинув британський доброволець та бойовий медик Пітер Фуше

На передовій з російськими окупантами загинув доброволець і бойовий медик з Великої Британії Пітер Фуше на псевдо Hasta La Vista.  Про це йдеться на сторінці благодійного фонду Project Konstantin, передає УНН.

Деталі

"З глибоким сумом ми повідомляємо про смерть Піта, нашого улюбленого режисера та засновника. Немає слів, які могли б віддати належне життю Піта. Немає слів чи фраз, які могли б передати, як багато він значив для всіх нас. Непохитна відданість, безмежне співчуття та невпинна прихильність Піта до України та її народу залишили незгладимий слід у незліченній кількості життів, яких він торкнувся", - йдеться у повідомленні.

У фонді розповіли, що загиблий доброволець брав активну участь у порятунку понад 200 поранених українських солдатів, евакуації цивільного населення з прифронтових міст. Він також допомагав з доставкою гуманітарної допомоги жителям прифронтових територій.

"Ми вшануємо пам'ять Піта, продовжуючи роботу, до якої він був такий пристрасний, продовжуючи його спадщину мужності і доброти, боротьби за те, що правильно, і виступів проти несправедливості", - наголосили в фонді.

Український хореограф Антон Смецький загинув у бою з російськими окупантами25.06.24, 03:40 • 28796 переглядiв

Лілія Подоляк

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