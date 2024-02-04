На війні з російськими окупантами загинув чемпіон світу і Європи з пауерліфтингу Олександр Білоконь
Київ • УНН
Чемпіон світу та Європи з пауерліфтингу Олександр Білоконь, який встановив рекорд України з переміщення тракторного причепа з людьми, загинув, борючись проти російських окупантів в Україні.
У війні проти російських окупантів загинув чемпіон світу і Європи з пауерліфтингу, рекордсменом книги рекордів України Олександр Білоконь. Про повідомляє віце-президент Асоціації спортивної боротьби України Вадим Кісіль, передає УНН.
На війні з російськими фашистами загинув Олександр Білоконь, чемпіон світу і Європи з пауерліфтингу, рекордсменом книги рекордів України
Він зазначив, що Олександр був одним з найсильніших людей України, який у 2017 році в центрі Одеси він встановив рекорд України з переміщення людиною тягача з причіпом, заповненого людьми. У 2020 році Білоконь здобув Майстра спорту по богатирським іграм.
"Вічна памʼять, вічна слава Герою. Щирі співчуття рідним та близьким. Царство Небесне", - додав Кісіль.
Нагадаємо
Ще двоє грузинських солдатів загинули, воюючи в Україні у складі Грузинського легіону.