В Україні загинули двоє бійців "Грузинського легіону"
Київ • УНН
Ще двоє грузинських солдатів загинули, воюючи в Україні у складі Грузинського легіону. З лютого минулого року в Україні загинули близько 60 грузинських бійців - громадяни Грузії та уродженці Грузії, які мають українське громадянство.
В Україні загинули ще два грузинські бійці. Про це повідомив "Грузинський легіон", передає УНН.
Зура Циклаурі та Гоча Жванія загинули на передовій Східного фронту.
Вони воювали в Україні у складі Грузинського легіону з 2014 року.
Як повідомляють Новини-Грузія, з лютого минулого року в Україні загинули близько 60 грузинських бійців - громадяни Грузії та уродженці Грузії, які мають українське громадянство.