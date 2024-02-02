В Украине погибли двое бойцов "Грузинского легиона"

В Украине погибли еще два грузинских бойца. Об этом сообщил "Грузинский легион", передает УНН.

Зура Циклаури и Гоча Жвания погибли на передовой Восточного фронта.

Они воевали в Украине в составе Грузинского легиона с 2014 года.

Как сообщают Новости-Грузия, с февраля прошлого года в Украине погибли около 60 грузинских бойцов - граждане Грузии и уроженцы Грузии, имеющие украинское гражданство.