На войне с российскими оккупантами погиб чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу Александр Белоконь
Киев • УНН
Чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу Александр Белоконь, который установил рекорд Украины по перемещению тракторного прицепа с людьми, погиб, борясь против российских оккупантов в Украине.
В войне против российских оккупантов погиб чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу, рекордсменом книги рекордов Украины Александр Белоконь. Об сообщает вице-президент Ассоциации спортивной борьбы Украины Вадим Кисиль, передает УНН.
На войне с российскими фашистами погиб Александр Белоконь, чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу, рекордсменом книги рекордов Украины
Он отметил, что Александр был одним из самых сильных людей Украины, который в 2017 году в центре Одессы он установил рекорд Украины по перемещению человеком тягача с прицепом, заполненного людьми. В 2020 году Белоконь получил Мастера спорта по богатырским играм.
"Вечная память, вечная слава Герою. Искренние соболезнования родным и близким. Царство Небесное", - добавил Кисиль.
Напомним
Еще двое грузинских солдат погибли, воюя в Украине в составе Грузинского легиона.
На войне с российскими оккупантами погиб чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу Александр Белоконь
Чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу Александр Белоконь, который установил рекорд Украины по перемещению тракторного прицепа с людьми, погиб, борясь против российских оккупантов в Украине.
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