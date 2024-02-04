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На войне с российскими оккупантами погиб чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу Александр Белоконь

На войне с российскими оккупантами погиб чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу Александр Белоконь

Киев  •  УНН

04 февраль 2024, 15:44  •  7933 просмотра

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Чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу Александр Белоконь, который установил рекорд Украины по перемещению тракторного прицепа с людьми, погиб, борясь против российских оккупантов в Украине.

В войне против российских оккупантов погиб чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу, рекордсменом книги рекордов Украины Александр Белоконь. Об сообщает вице-президент Ассоциации спортивной борьбы Украины Вадим Кисиль, передает УНН.

На войне с российскими фашистами погиб Александр Белоконь, чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу, рекордсменом книги рекордов Украины

- сообщил Кисиль.

Он отметил, что Александр был одним из самых сильных людей Украины, который в 2017 году в центре Одессы он установил рекорд Украины по перемещению человеком тягача с прицепом, заполненного людьми. В 2020 году Белоконь получил Мастера спорта по богатырским играм.

"Вечная память, вечная слава Герою. Искренние соболезнования родным и близким. Царство Небесное", - добавил Кисиль.

Напомним

Еще двое грузинских солдат погибли, воюя в Украине в составе Грузинского легиона.

Павел Башинский

Павел Башинский

Война
ukrainaУкраина
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На війні з російськими окупантами загинув чемпіон світу і Європи з пауерліфтингу Олександр Білоконь
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