Сегодня, 25 июля, Подольский райсуд Киева суд избрал меру пресечения начальнику службы пути, тоннельных сооружений и зданий столичного метро Владимиру Сидоренко. Он будет находиться под круглосуточным домашним арестом. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Суспільне.

Детали

Судья удовлетворил ходатайство прокурора. Чиновник будет находиться под круглосуточным домашним арестом до 23 сентября.

Он обязан являться к следователю прокурору, не выезжать за пределы Киева без уведомления следователя.

Чиновника и и.о. начальника метрополитена Виктора Выговского подозревают в служебной халатности, которая привела к подтоплению метро и последующему закрытию части "синей" ветки.

Ранее сообщалось, что суд избрал меру пресечения для главного инженера, исполняющего обязанности начальника КП "Киевский метрополитен" из-за подтопления станций подземки в столице.

Напомним

23 июля в прокуратуре сообщили, что по делу о подтоплении тоннелей между станциями "Демеевская" и "Лыбедская" в метро Киева должностным лицам метрополитена сообщено о подозрении в служебной халатности.

В КГГА отреагировали на получение подозрений должностными лицами метро из-за подтопления тоннеля, в заявлении утверждая, что "во время строительства была некачественно сооружена конструкция тоннеля этого участка", а "основные обвинения заключаются в якобы ненадлежащем содержании и обслуживании тоннеля, а также его эксплуатации".

24 июля в Киевской городской прокуратуре указали, что в деле о подтоплении тоннелей столичного метро проведен ряд экспертиз, и одна из них показала, что причиной разрушения тоннеля является ненадлежащая эксплуатация, а не некачественное строительство.