Во время второй панельной дискуссии на конференции «MHP Procurement Conference 2024: большой бизнес о закупках» говорили об эффективности государственных закупок по сравнению с коммерческим сектором. Спикерами были:

Ирина Квашук, руководитель управления тароупаковочных материалов и сырья, МХП.

Александр Наход, экс-руководитель служб закупок АО «Укрпочта» и «Укргаздобыча».



Евгений Федоров, директор департамента обеспечения, Новая Почта;



Михаил Стаецкий, директор департамента закупок АО «Укрпочта»;



Эдем Адаманов, генеральный директор Медицинских закупок Украины.



Главным отличием закупок в публичном секторе участники отметили регулирование процедур. Поскольку государственные компании имеют больше ограничений с точки зрения законодательства.

Однако для всех предприятий главным принципом закупок является надлежащее качество по лучшей цене. Кроме того, лучшими практиками компании могут делиться друг с другом.

Чтобы быть прозрачными в своих процедурах, некоторые компании приглашают участников тендера на приемку товара. Это позволяет формировать доверие на рынке, поскольку все могут увидеть, какие детали собственного продукта нужно улучшить. А вот среди преимуществ для заказчика - это получение очень сфокусированной экспертизы и обратной связи от рынка.

В МХП качество является одним из критериев удовлетворения потребностей заказчиков. Например, именно от качества упаковочных материалов, сырья, зависит безопасность продукции, которую выпускают предприятия. А поскольку компания МХП является международной, поэтому и в своих процедурах придерживается европейских стандартов. Например, в частности, чтобы соблюсти некоторые требования по полимерной продукции, компания привлекла европейскую лабораторию к созданию требований и критериев, по которым могут происходить исследования продукции.

Чем крепче партнерства украинские компании строят между собой, тем более эффективными будут закупки по всей стране.