Постановление НБУ о запрете бизнесу конвертировать валютные кредиты в гривны противоречит нормам закона - адвокат

Постановление НБУ о запрете конвертировать валютные кредиты для бизнеса противоречит нормам действующего законодательства, ведь существует свобода договора. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал адвокат Ростислав Кравец.

Я считаю, что это постановление прямо противоречит нормам действующего законодательства ввиду того, что в соответствии с законодательством у нас существует свобода договора - отметил Кравец.

Однако, из-за действия этого запрета, даже если клиент и банк договорятся о конвертации валютного кредита или его части в гривне, банк не может на это пойти из-за запрета.

Адвокат также пояснил, что пробовать отменить такой запрет можно через суд, однако такое обжалование может затянуться на годы и не даст никакого эффекта.

Формально банковская система в Украине на сегодняшний день нуждается в кардинальном оздоровлении, и уборка иностранного капитала для того, чтобы Украина имела самостоятельность в выборе финансовых инструментов. Я считаю, что иностранный капитал банковского сектора не может превышать 5% для обеспечения национальной безопасности, - считает Ростислав Кравец.

Запрет бизнесу конвертировать валютные кредиты в гривны вредит экономической активности в Украине - юрист

Добавим

Как отмечают в комментариях УНН эксперты, постановление о запрете конвертировать валютные кредиты в гривны для бизнеса не обязательно отменять, но стоит смягчить. В частности, позволить банку и клиенту в индивидуальном порядке решать этот вопрос.

Контекст

Украинский бизнес с начала полномасштабного вторжения продемонстрировал устойчивость и готовность быстро подстраивать работу под текущие вызовы.

В случае с запретом конвертировать валютные кредиты в гривну украинский бизнес нередко прибегает к непопулярным шагам, чтобы остаться на плаву и не потерять все.



Одними из представителей украинского бизнеса, имеющих валютный кредит, который тянется еще с 2006 года, являются владельцы столичного ТРЦ "Гулливер". Кстати, на момент получения кредита компания, получившая заем, имела других владельцев. Кризисы 2008 и 2014 годов нанесли непоправимый удар бизнесу, который кредитовался в валюте. Это привело к тому, что нынешние владельцы "Гулливера" были вынуждены пойти в 2020 году на реструктуризацию долга. Однако, конвертировать кредит в гривне тогда не удалось.