Запрет бизнесу конвертировать валютные кредиты в гривны вредит экономической активности в Украине - юрист

Запрет Национального банка Украины на конвертирование валютных кредитов в гривну для бизнеса негативно сказывается на экономической активности, ведь его нельзя обойти, даже если банку и клиенту удалось договориться. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал адвокат, партнер "Алексеев, Боярчуков и Партнеры" Назарий Адамчук.

Постановлением Правления Национального банка Украины введен императивный запрет на реструктуризацию кредитов в иностранной валюте (даже если банк соглашается на такую реструктуризацию). Указанный императивный запрет невозможно обойти, даже если имеется согласие обеих сторон кредитного договора. Указанное ограничение НБУ негативно сказывается на экономической активности, однако его невозможно обойти, поэтому остается только ждать отмены соответствующего запрета со стороны Нацбанка - отметил Адамчук.

По его словам, указанное постановление было принято еще в начале полномасштабного вторжения, а потому его готовили "фактически на коленке". Конечно после того, в постановление уже вносили изменения, но конвертировать кредиты бизнеса в национальную валюту так и не позволили.

Как говорят в комментариях УНН эксперты, постановление о запрете конвертировать валютные кредиты в гривны для бизнеса не обязательно отменять, но стоит смягчить. В частности, позволить банку и клиенту в индивидуальном порядке решать этот вопрос.

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Добавим

Украинский бизнес с начала полномасштабного вторжения продемонстрировал устойчивость и готовность быстро подстраивать работу под текущие вызовы.

В случае с запретом конвертировать валютные кредиты в гривну украинский бизнес нередко прибегает к непопулярным шагам, чтобы остаться на плаву и не потерять все.

Одними из представителей украинского бизнеса, имеющих валютный кредит, который тянется еще с 2006 года, являются владельцы столичного ТРЦ "Гулливер". Кстати, на момент получения кредита компания, получившая заем, имела других владельцев. Кризисы 2008 и 2014 годов нанесли непоправимый удар по бизнесу, который кредитовался в валюте. Это привело к тому, что нынешние владельцы "Гулливера" были вынуждены пойти в 2020 году на реструктуризацию долга. Однако, конвертировать кредит в гривне тогда не удалось.