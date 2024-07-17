Запрет НБУ на реструктуризацию валютных кредитов: как это влияет на предпринимателей

Текущая экономическая ситуация в Украине, учитывая боевые действия, требует немедленного пересмотра некоторых финансовых решений Нацбанка. Одним из таких решений является запрет на реструктуризацию валютных кредитов путем перевода их в гривну. Отмена этого запрета является необходимым шагом для стабилизации экономики и поддержки заемщиков, которые оказались в затруднительном положении из-за колебаний валютных курсов и экономических проблем, пишет УНН.

Как отметили в комментариях УНН собеседники из банковского сектора, постановление Нацбанка, которое запретило конвертацию валютных кредитов в гривне, создает дополнительную нагрузку на бизнес, имеющий такие займы.

Ведь предприниматели, имеющие валютные кредиты, подвергаются риску значительных финансовых потерь из-за колебаний обменного курса. Кроме того, из-за невозможности реструктуризации кредитов в гривну, бизнесы вынуждены тратить дополнительные средства на обслуживание долга в иностранной валюте, что снижает их прибыльность и конкурентоспособность.

К тому же, колебания обменного курса гривны к иностранным валютам могут приводить к существенному увеличению размера долга в национальной валюте, что создает финансовые трудности для бизнеса.

"Если ситуация не будет меняться, высока вероятность, что они (представители бизнеса, которые имеют валютные кредиты - ред.) окажутся в дефолте, или пойдут в банкротство, или будут искать другой способ избежать выполнения обязательств, если они не имеют дохода в иностранной валюте", - говорят собеседники агентства из банковского сектора.

В то же время представители бизнеса в разговоре с УНН отметили, что Нацбанку критически необходимо в ближайшее время пересмотреть указанное постановление. Ведь чем дольше будет действовать запрет на конвертацию валютных кредитов в гривну, тем труднее бизнесу будет "выжить" в и так сверхтяжелых условиях работы.

«Что касается валютных кредитов - то конечно, что на сегодня, когда есть постоянное ожидание, к сожалению, падения гривны, нужно срочно сохранить украинский бизнес и срочно перевести всех в гривну», - отметил в эксклюзивном комментарии УНН предприниматель и экономист Сергей Доротич.

Он добавил, что валютные кредиты - это проблема, которую создало государство, ведь в свое время сам Нацбанк даже поощрял брать валютные кредиты.

"Бизнесу это было выгодно, и он теперь попал в ловушку. Нужно срочно отменить это все", - считает Доротич.

Отмена запрета будет способствовать поддержке бизнеса, особенно малого и среднего, который является основой экономики Украины. В условиях войны и экономической нестабильности бизнесы сталкиваются с многочисленными вызовами, включая перебои в логистике, потерю рабочей силы и физические разрушения. Разрешение на реструктуризацию валютных кредитов позволит предприятиям сосредоточить ресурсы на восстановлении и продолжении своей деятельности, что будет способствовать общей стабилизации экономики.

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Поддержка бизнеса в условиях войны является критически важной для экономической устойчивости и восстановления страны. Государственная политика должна быть направлена на создание благоприятных условий для ведения бизнеса, уменьшение административных барьеров и оказание финансовой поддержки, чтобы предприятия могли продолжать свою деятельность и способствовать экономическому росту, а не наоборот загонять предпринимателей в долговые ямы и доводить до банкротства.

Эксперты отмечают, что хотя реструктуризация валютных кредитов может создать краткосрочные вызовы для банковской системы, в долгосрочной перспективе это укрепит ее. Уменьшение рисков неплатежей и повышение платежеспособности заемщиков будет способствовать стабильности банковских учреждений. Кроме того, положительный опыт реструктуризации может улучшить доверие к банковской системе, что является критически важным для экономического восстановления страны.

Учитывая экономические, социальные и финансовые аспекты, отмена запрета на реструктуризацию валютных кредитов путем перевода их в гривну является необходимым шагом. Это решение будет способствовать снижению финансового давления на заемщиков, поддержке бизнеса, укреплению банковской системы и общей стабилизации экономики Украины. Государство должно действовать решительно и быстро, чтобы адаптировать финансовую политику к новым вызовам и обеспечить устойчивость экономики в условиях войны и дальнейшего восстановления.

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Украинский бизнес с начала полномасштабного вторжения продемонстрировал устойчивость и готовность быстро подстраивать работу под текущие вызовы.

В случае с запретом конвертировать валютные кредиты в гривну украинский бизнес нередко прибегает к непопулярным шагам, чтобы остаться на плаву и не потерять все.

Одними из представителей украинского бизнеса, имеющих валютный кредит, который тянется еще с 2006 года, являются владельцы столичного ТРЦ «Гулливер». Кстати, на момент получения кредита компания, получившая заем, имела других владельцев. Кризисы 2008 и 2014 годов нанесли непоправимый удар по бизнесу, который кредитовался в валюте. Это привело к тому, что нынешние владельцы «Гулливера» были вынуждены пойти в 2020 году на реструктуризацию долга. Однако, конвертировать кредит в гривне тогда не удалось.