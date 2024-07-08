На что сейчас стоит обращать внимание во время оформления кредита в банке – советы эксперта

В условиях войны возникают дополнительные риски во время получения кредита в банке. Соучредитель первой в Украине финтех-экосистемы Concord Fintech Solutions Елена Соседка в эксклюзивном интервью УНН рассказала, на что стоит обращать внимание, чтобы обезопасить себя от потери средств.

В условиях нестабильности, как в текущей ситуации, важно учитывать дополнительные факторы при принятии решений о кредитовании. Вот несколько советов, которые могут помочь в таких условиях. Рассчитывайте на худший сценарий. Оцените возможность погашения кредита в условиях, если ваш доход уменьшится или возникнут непредвиденные расходы - отметила Соседка.

Также, по ее словам, если планируется получение кредита в иностранной валюте, следует учитывать возможные колебания курса валют.

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Для оформления займа Соседка советует выбирать крупные и устойчивые банки, которые могут предложить более стабильные условия даже в условиях кризиса.

Стоит также, по словам эксперта, позаботиться о создании резервного фонда на случай непредвиденных обстоятельств, чтобы иметь возможность погашать кредит во время возникающих трудностей.

"Будьте осторожны с кредитами с плавающей процентной ставкой. В условиях нестабильности фиксированная ставка может быть безопаснее", - подчеркнула Соседка.

Кроме того, по мнению Соседки, стоит рассмотреть возможность страхования кредита от потери работы или других форс-мажорных обстоятельств. Она также советует оценить долгосрочную устойчивость дохода и перспективы отрасли, в которой вы работаете. Например, если ваш сектор экономики особенно подвержен рискам, это стоит учитывать при принятии решений.

Также помочь с кредитованием могут финансовые экспертами или экономисты, которые могут предоставить актуальную информацию и прогнозы. Следует также уделить внимание поиску кредитов с гибкими условиями погашения, которые могут позволить вам временно снизить платежи в случае финансовых затруднений.

Не стоит забывать, что в стране проводится мобилизация в связи с войной, развязанной россией. Этот фактор также следует учитывать при рассмотрении вопроса получения займа, ведь если вы предприниматель, ваши сотрудники могут быть призваны на военную службу, что скажется на доходах предприятия.

Если возможно, переводите часть активов в более стабильные валюты или ценные бумаги, чтобы снизить валютные риски. Следите за изменениями в законодательстве, которые могут повлиять на кредитные обязательства и условия. Открыто обсуждайте с банком возможные сценарии и договоритесь о потенциальных вариантах реструктуризации кредита в случае ухудшения ситуации - посоветовала Соседка.

Напомним

Ранее Елена Соседка рассказала, на что следует обращать внимание при покупке недвижимости за границей, какие страны лучше подходят для инвестирования и какие риски несет в себе такое вложение средств.