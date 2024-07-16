Проблемы взаимоотношений бизнеса и правоохранителей во время войны в Украине: три известных кейса

Уже третий год украинские предприниматели работают в новой реальности и хотелось бы сказать по новым правилам. Однако, правил как таковых давно нет, особенно если говорить о взаимоотношениях правоохранителей и бизнеса.

Дерзость и показательность открытия уголовного производства и задержания - стали основной "фишкой" правоохранителей. И хотя сами обвинения могут быть абсурдны и ничем не подтверждены, главное, чтобы они были "громкими" и сразу били по репутации бизнесменов.

Такие дела неоднократно вызывали волны возмущения в обществе и бизнес-сообществе, но пока это приводило лишь к созданию очередных совещаний с президентом и временных мораториев на обыски.

Редакция УНН разобрала несколько известных кейсов, когда предприниматели построить свой бизнес, а потом правоохранители вспомнили, что земля или деньги под этот проект были каким-то образом не правильно получены и теперь можно запросто "рейдернуть" его. Ведь что принесет больше денег в кармане - пустая земля или, например загородный элитный коттеджный городок?

Детали

Начнем с самого громкого дела, которое всколыхнуло информационное пространство и объединило бизнесменов в начале года, - кейс Игоря Мазепы.

18 января детективы ГБР задержали украинского бизнесмена Игоря Мазепу в рамках уголовного производства, в основе которого лежат события десятилетней дани. По версии следствия, бизнесмен является организатором схемы противоправного завладения землями, на которых расположены гидротехнические сооружения критической инфраструктуры - Киевской ГЭС.

Сам бизнесмен заявил, что не понимает сути обвинений детективов и связывает свое задержание со своей позицией относительно давления на предпринимателей. Это дело также вызвало волну возмущения, как среди общества, так и среди бизнес-сообщества.

Печерский суд арестовал Мазепу с возможностью внесения залога, и бизнесмен вышел из-под стражи внеся 21 миллион гривен.

Еще одним не менее громким делом этого года стала передача торгово-развлекательного комплекса и бизнес-центра "Гулливер" украинского бизнесмена Виктора Полищука в АРМА.

Имущество БФК "Гулливер" было признано вещественным доказательством в уголовном производстве относительно вероятного уклонения от уплаты налогов владельца комплекса - компании "Три О". В рамках этого дела руководительнице ООО "Три О" было сообщено о подозрении. В начале июня Шевченковский районный суд Киева удовлетворил ходатайство Офиса генпрокурора и разрешил передачу комплекса "Гулливер" в управление АРМА.

Представители "Гулливера" заявляли, что такое решение грубо нарушает процессуальные и материальные нормы права и фактически означает захват бизнеса при содействии правоохранительных и силовых органов.

Однако, похоже на то, что дело о неуплате налогов является лишь формальным, для того, чтобы отобрать комплекс в центре столицы. Ведь незадолго до подозрения директору компании "Три О" в этом уголовном производстве, в СМИ начали раскручивать тему, что владельцы "Гулливера" якобы перестали обслуживать кредиты в "Ощадбанке" и, таким образом, банк и государство несут большие потери. Правоохранители вероятно не смогли найти оснований для открытия уголовного производства по этим обстоятельствам, поэтому обновили старое дело о якобы неуплате налогов.

Еще одним показательным делом "борьбы" правоохранителей с бизнесом стало земельное дело, в рамках которого проводили обыски в IT-компании MacPaw и дома у ее основателя Александра Косована.

Как оказалось, обыски не касались деятельности самой IT-компании, а их проводили из-за земельных участков в Киевской области, которые компания приобрела в 2016-2021 годах. По версии правоохранителей, владелец MacPaw якобы незаконно захватил земельные участки на Днепре. Однако сам Косован утверждал, что интерес к этой земле был обусловлен тем, что чиновники и прокуроры хотели отобрать права на пользование обустроенным участком.

Это дело получило громкую огласку, за Косована тогда вступились известные украинские бизнесмены и даже министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Бизнес-сообщество чуть ли не на каждой встрече, конференции или форуме призывает правоохранителей "оставить их в покое" и дать возможность работать, платить налоги и поддерживать экономику Украины в сверхтяжелое военное время.

Сколько еще "громких" дел должны всколыхнуть общество и бизнес-сообщество, чтобы между предпринимателями, властью и правоохранителями был "подписан" новый договор сотрудничества с новыми правилами